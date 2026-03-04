辛正儿 - 高球盛事再临香江 体育经济双星辉映 | 社论

LIV Golf香港站赛事本周在粉岭高尔夫球场隆重登场，总奖金高达3000万美元，成为本港体坛史上最高奖金的体育盛事。一众国际顶级球手云集香江，全球球迷目光聚焦于此，不仅为香港带来一场精彩绝伦的高球盛宴，更彰显了香港举办国际顶尖体育赛事的非凡实力。



从球手们的访问中，我们看到了他们对粉岭球场的高度评价。澳洲队队长甘马伦史密夫直言香港赛场令他感到舒适自在，西班牙名将拉姆赞赏球洞的多元化和策略性，新秀艾维斯史麦利更表示要在这个需要运用策略的场地上好好思考开球策略。这些国际级球手的正面评价，正是香港体育设施和办赛能力的最佳背书，让世界透过高球运动重新认识香港的独特魅力。



体育盛事从来不止于竞技本身，更是带动旅游、餐饮、酒店等相关行业的重要引擎。大批高端球迷随赛事来港，他们携同家人，体验香港的交通、住宿、饮食以至主题公园等多元化服务，形成「体育+旅游」的良性循环。这种经济效益不仅体现在即时的消费数字上，更在于建立香港作为国际旅游目的地的长远品牌价值。



更值得赞赏的是，香港哥尔夫球会展现了卓越的「好客之道」，安排球手参访文化设施。这些国际球手变身成为香港的「民间大使」，透过他们的社交媒体和访问，向全球观众传递香港的活力与热情。这种软性文化输出的效果，远比任何官方宣传来得自然且深入人心。



LIV Golf香港站的成功举办，再次证明国际体育盛事对香港的重大正面功能。它不仅提升了香港的国际形象，更促进了经济发展，加深了文化交流。我们期待社会各界，尤其是商界，能够更加积极地支持各体育总会，携手在香港创办更多国际体育盛事，让这颗东方之珠在国际体坛上持续发光发热，实现体育精神与城市发展的双赢局面。



辛正儿