陶杰 - 开战是放烟雾？ | 油尖多士

美国联同以色列向伊朗开战，记者在纽约机场街访，有美国游客直言，战争是政府声东击西的手段，为使公众从爱泼斯坦案转移视线。



爱泼斯坦案对西方社会之杀伤力，近半个世纪来可谓首屈一指。爱泼斯坦以一介中间人的身份，竟可交游三界，横跨四海，但凡总统、政客、皇室成员、商界大鳄、科学家、银行家、知识精英，都成为他的座上宾，组成一张以瑞士达沃斯经济论坛为核心，辐射唐宁街、白宫、哈佛大学、纽约格林威治村、荷李活、挪威诺贝尔和平奖委员会的通天网，摧毁了当代整个西方世界的道德基础，多少精英的信誉形象，崩溃于一夜之间。



中国古语有「车船店脚牙，无罪也该杀」的江湖俗语，指五种职业最无诚信可言。爱泼斯坦本职投资银行的交易员，后来发展为「首席淫媒」，专事中间人的角色，此即中国古代所谓的「牙」。至于车船店脚等工夫，虽毋须其本人亲力亲为，但在他经营「欢乐岛」之际，也都在其管理范围之内，一个人占齐了「车船店脚牙」五种角色，最后落得横死，一点也不意外。



爱泼斯坦笼络人的手段，本质与《水浒传》的江湖并无分别，无非美食、红酒、私人飞机、豪宅、娼妓，甚至包括娈童。此一真相的效应相当幻灭：这些头面人物，平时道貌岸然，出现在CNN镜头或国际论坛时，大道理说得慷慨激昂，但在爱泼斯坦档案照片里，去掉了专业灯光和滤镜，纵使个个大有来头，身家过亿，也不过寻常中年油腻男的模样。堂堂前世界首富盖茨，竟须索求治疗性病的抗生素。至于安德鲁王子，从头到尾都只是一个小丑。



爱泼斯坦三百多万页的文件，揭开西方「上流社会」的老底，令兢兢业业、胼手胝足沦为笑话，LinkedIn还有成千上万名牌大学的后起之秀，等待接近并跻身网中人。如此道德混乱、是非颠倒，难怪美国民众竟认为，特朗普政府不惜发动战争，以缓解民愤，转移99%民众对1%精英的仇恨，美国人之认知，确有其独特民情。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰