辛正儿 - 帝国动武干预别国 催生全球多极秩序 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
7小時前
时评 专栏
　　2026年伊始，国际舞台上演了惊心动魄的一幕：从美军对委内瑞拉的「闪电式」绑架，到精准刺杀伊朗最高领袖，华盛顿以其极其粗暴和血腥的手法，向世界展示了其「军事帝国主义」的真面目。这两宗针对主权国家领袖的军事行动，绝非孤立的事件，而是一场意图深刻的全球能源与金融霸权的掠夺战。

　　美国的目标昭然若揭，核心就是石油。委内瑞拉坐拥全球已探明石油储存量第一的宝库，伊朗则扼守全球石油运输的咽喉霍尔木兹海峡。通过直接控制这些关键产油国的政权，美国不仅旨在让其石油公司重新夺回被没收的资产，更企图将这些庞大的能源储备牢牢绑定在以美元结算的贸易体系中。这是对「石油美元」根基的极端维稳，试图以最直接的暴力手段，震慑所有敢于挑战美元霸权，或尝试用欧罗、人民币进行能源交易的力量。

　　然而，这种以强权取代规则的「单边主义」，正引发剧烈的反噬。美军在委内瑞拉行动中展现出的精准情报与先进科技，如天基互联网、人工智能辅助的目标锁定与认知战，确实令人震惊。它表明国家元首的传统安全屏障已被技术穿透，个人安全与国家主权在算法和卫星的凝视下变得前所未有的脆弱。这种将国家暴力机器与尖端科技深度绑定的模式，必将刺激全球新一轮的军事竞赛。各国为求自保，势必倾力研发反制技术，从反卫星武器到抗干扰通讯，从强化反间谍能力到建立自主可控的国防科技体系。世界正被推入一场以「血腥暴力」为底色、涵盖物理与虚拟空间的新冷战深渊。

　　更具讽刺意味的是，这场豪赌的结局很可能虎头蛇尾。美国虽然能凭借军事优势迅速推翻一个政权，却无法命令资本进入一个投资环境极度恶劣、基础设施破败不堪的「烂摊子」。同时，全球能源格局已今非昔比，供应过剩与来源多元化极大地稀释了「石油武器」的威力。美国的「强盗外交」不仅未能挽救日益空心化的美元信用，反而因其对盟友亦施加关税与领土威胁，加速了全球「去美元化」和贸易伙伴多元化的进程。

　　总之，美国正以军事强权的逻辑，在全球上演一场以武力重塑霸权的闹剧。这种违背历史潮流与市场规律的行径，非但无法长久维持其霸主地位，反而会成为点燃全球反抗之火、催生一个更加多极化、平等化新秩序的催化剂。

辛正儿

