辛正儿 - 善用他山之石 推动全民用AI | 社论

财政司司长陈茂波在新年度《财政预算案》中提出「AI+」多项措施，旨在推动全民掌握人工智能，方向明确，值得肯定。然而，环顾欧美国家在AI教育与劳动力培训方面的进展，香港实有「后发追上」的需要。他山之石，可以攻玉，香港若能择善而从，借鉴国际经验，方能加快营造全社会拥抱善用AI的氛围，提升香港的竞争力。



欧美经验显示，推动全民掌握AI绝非单纯的技术教学，而是一场涵盖顶层设计、课程革新、伦理塑造及产学协作的系统性变革。在核心理念上，欧盟以人为本，强调伦理与安全，透过《人工智能法》为技术应用划下红线；美国则由竞争驱动，将AI素养视为「第四种基础能力」，鼓励创新与领导。两者虽路径有别，但均体现了从「技术使用者」到「智慧创造者」的思维升级。



对照香港，预算案的措施虽具带动作用，但在投资规模、系统性规划及法律监管层面，与欧美仍有差距。美国联邦政府通过国家科学基金会大规模资助AI研究，州政府灵活拨款，如北卡罗来纳州斥资1500万美元为全州中学购置AI教学平台；欧盟透过「数位欧洲计划」拨款13亿欧罗，并设立「欧洲数位创新中心」支援中小企。香港若要「后发追上」，必须加大资源投入，建立涵盖中小学至高等教育的系统化AI课程框架，将《AI素养框架》中「参与、创造、管理、设计」四个维度融入本地课程，从小培养学生的批判性思维与伦理意识。



更为关键的是在职劳工的培训转型。欧盟透过《AI法案》强制企业确保员工具备AI素养，将培训从「选项」变为「义务」；美国则以税收抵免激励企业投资人才，企业为员工支付AI培训费用可获最高30%的税务优惠，同时推广全国性的AI注册学徒计划，打通教育与就业的壁垒。反观香港，预算案的措施虽起带动作用，但若要加快全民善用AI的步伐，各界尤其是商界的支持和配合至关重要。企业不应只着眼于引入AI提升效率，更须增拨资源提升员工技能，这既是社会责任，也是维持企业长远竞争力的必然选择。



香港拥有独特的国际化优势和坚实的科研基础，有能力在AI时代占据一席之地。然而，机遇从不等待犹豫者。政府需在政策引导、资源投放、法律监管上展现更大决心；商界需在人才培训、技术应用上体现更强承担；教育界需在课程革新、伦理培育上实现更快突破。只有「官产学研」四方携手并进，香港才能在这场全球AI竞赛中迎头赶上，避免在国际竞争中落后于人。



辛正儿