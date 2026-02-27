邵家辉 - 建设安全香港 | 家辉讲场

作为一个宜居宜业、深受旅客欢迎的国际城市，有力保障人们的生命财产安全，是不可或缺的条件。香港警方自2024年启动的「锐眼计划」，正是提升本港安全水平的得力助手。



该计划在不同地点安装约5000支闭路电视镜头，并接入约6000支属其他政府部门及机构的镜头，至今协助警方侦破899宗案件，包括谋杀、抢劫等严重罪案，成效相当显著。



事实上，以往由于欠缺覆盖较广的防罪「天眼」网络，当罪案发生后，警员需联络相关机构翻查第三方镜头影像，再将分散资料整合，始能追踪目标人物或车辆。整个过程费时耗力，更容易让罪犯趁机逃脱，甚至再次作案。



警方现拟推展第二阶段计划，至2028年将全港镜头数目增至约6万支，其后因应北都等新发展区需求，再额外增设约6500支镜头，以扩大「天眼」覆盖范围。这不仅有助提升侦查罪案效率、对潜在犯罪活动形成有力阻吓，亦能在大型公众活动举行期间，协助警方迅速管理人群。



有人单看镜头数字增加而生疑虑，但其实全球多个先进城市早已广泛安装及应用闭路电视，以达防罪破案之效。据悉以每平方公里闭路电视密度比较，现时伦敦市有约550支、巴黎逾380支、首尔240支、新加坡120支（料2035年增至逾260支），而香港仅39支；在2028年完成第二阶段计划后，香港密度增至214支，只跟上述城市相若。



至于私隐问题，亦毋须过虑。有关镜头仅拍摄公众地方，并在监察范围内设置清晰告示。警方更设严格内部指引，只有具一定职级的警务人员，在合理理由下方可存取影像，不当使用者会被追究责任。



「锐眼计划」是提升整体治安水平的重要一步，能更好保护市民。在当局严密监督使用下，大家放心之余，更对这座城市的安全充满信心。



全国政协委员

自由党主席

立法会议员（批发及零售界）

邵家辉