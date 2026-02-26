辛正儿 - 拥抱科创竞逐新机遇 财政稳健迎接新挑战 | 社论

政府发表新一年度《财政预算案》，不仅标志着香港摆脱数年赤字困局，亦揭示在策略思维上有根本转变。财政司司长陈茂波以「国际创科新中心」为重要前章，预示香港决心踏上转型快车道，其意义深远。



预算案设「国际创新科技中心」为重要前章，重点着墨于人工智能与新型工业化的发展，是一次具战略眼光的「放手大干」。以往香港的经济引擎侧重金融商贸和专业服务，虽然巩固了国际金融中心地位，但在新一轮科技革命中，略显未追上国际形势。如今，政府明确将创科列为重中之重，从成立「AI+与产业发展策略委员会」，到预留约2.2亿港元建设首个境外国家制造业创新中心等，这些实质性举措展现了「弯道超车」的决心。预算案犹如一份动员令，号召各界打破旧有思维定势，勇于投身人工智能与新科技的浪潮之中，只有这样，香港才能在全球竞争中保持领先，避免落后于时代洪流。



其次，预算案传来久违的喜讯：经历数年赤字后，综合帐目终恢复盈余，这来之不易。受惠于股票市场表现突出及经济增长加快，2025/26年度的综合帐目比预计提前回复盈余，未来5年经营帐目维持盈余，非经营帐则为投资而会出现赤字，但可靠发债处理。如此稳健安排，符合了《基本法》「量入为出」的原则，更一扫结构性赤字的阴霾，证明政府财政整合计划初见成效。财政稳健是社会发展的基石，预计储备逐步回升至超过7000亿港元，为香港应对外围不确定性、持续投入社会福利与民生建设提供了厚实底气，对各界无疑带来鼓舞，激励大家努力贡献力量，共同维护得来不易的经济稳健局面。



再者，预算案提出未来两年公务员编制每年缩减2%，预计本届政府任期内累计削减超过一万个职位，这是顺应时代需求的明智之举。在拥有逾18万公务员及庞大公营机构人力背景下，此举并非单纯的削减开支，而是深刻的「资源效率优化」。在人工智能与创新科技方兴未艾的今天，政府带头示范，透过科技取代常规事务性工作，精简程序，既是节省公共开支的务实之举，亦是释放人力资源、推动政府自身转型的远见。所节省的资源，正如预算案所强调，可在不影响综援及公共福利金的前提下，转而用于改善社会福利及加强劳工技能培训。



总括而言，财政预算案是一份勇于创新的纲领文件，它以创科引领未来，以财政盈余、充裕储备巩固信心，以精简提升效率。各界当以此为契机，摒弃旧有路径依赖，积极拥抱变革，在这场席卷全球的科技浪潮中找准定位，奋发有为，共同书写香港繁荣稳定的新篇章。



辛正儿