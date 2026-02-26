黄丽君 - 齐齐学AI 全民用AI | 中环High Tea

香港已扎扎实实进入创科新世代。昨天财政司司长陈茂波公布新年度财政预算案，不少章节触及创科发展、创科应用，还有「全民AI培训」的建议。全民进入新世代，大家准备好吗？



预算案设特别专章提到人工智能，包括建议提速AI产业化，促进AI与各产业深度融合，鼓励AI广泛应用，达致全民使用、全民善用的目标。



使用AI，已是年轻一代日常生活不可分割一部分，但年长的一代，不是与创科一起成长的长者，对AI的态度是甚么？拥抱AI？排斥AI？对AI感恐惧？疑惑？还是对AI世代充满期待、满有好奇？



不过，无论你对AI抱持哪种态度，无论是哪个年龄层、对AI认识程度深或浅，预算案已建议拨款支持全民培训。



财爷提出「AI为社会及就业市场带来新机遇，关键是在各层面普及对AI的认知和应用」。因此，他批款5000万元，在不同层面提供培训机会，包括邀请不同公营机构联同科技企业及大专院校，筹办AI应用学习课程、讲座及比赛，以提升学生、青年及公众对AI的认知及运用技能，以及负责任地使用AI。他亦预留20亿元推进中小学数字教育。



除以上拨款外，他亦提出自2025/26年起的3个学年，支持各资助大学新增27个与STEAM相关的学士学位课程，包括AI、创意产业、数据科学等科目。雇员再培训局亦会提供包括AI应用的多类「技能为本」培训，提升竞争力。



预算案提出一系列培训，是要确保公众对AI必会在社会层面广泛应用的情境有充足的准备，令不同年龄层、不同阶层市民都对AI有基本的掌握，不会望而生畏。



科技对生活带来急剧变化，已成为一个全球不能抗拒的浪潮。国家在创科发展上走在世界的最前端，香港作为国家联通国际的重要桥梁，港人作为代表国家的一个重要群体，必须紧贴国家步伐和节奏，呈现国家先进面貌，这是理所当然的，也是香港未来能够高速发展的基本元素。



世界不停在变，港人要与大趋势接轨。面对科技日新月异的挑战，我们不排斥与AI并存，拥抱AI带来的新世代，是一个正面的回应。现在要争取机会，去学习应用AI。迎接新世代，不但自我增值，更成为支持香港高速高质发展的一股力量。齐齐学AI，全民用AI，为香港带来新面貌！



黄丽君