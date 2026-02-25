辛正儿 - 郊野承载力临考验 智慧管理刻不容缓 | 社论

农历新年期间，西贡东郊野公园人满为患，数百帐篷遍布沙滩的景象，不仅对生态环境构成压力，也让本地市民的游憩体验大打折扣。渔护署表示正研究在热门景点引入预约或收费制度，并计划下半年咨询立法会。此举反映当局正视问题，但面对日益蓬勃的「深度游」趋势，香港需要的不仅是头痛医头的措施，而是一份融合创意科技与完善配套的智能绿色蓝图。



新春出现的挤拥现象，曝露了现有管理模式滞后。署方虽加强巡查，截至昨日仅就32宗个案执法，相对于庞大的人流，犹如杯水车薪。由于游人太多，生态环境耐受限度受到挑战，设施受损以至旅客之间的相互干扰，都影响兴致，亦令人担心郊野环境和生态的承载力。当局必须尽快开展全面研究，为不同生态敏感度的区域设定科学的访客上限，这是所有管理措施的基础。



要长远解决问题，必须借助科技力量，提升管理效能。渔护署过往曾试验以红外线传感器收集访客数据，并探讨以视频分析技术侦测山火。这些探索值得肯定，但步伐应迈得更大。建议当局参考「TrailGuard」等创新概念，利用无人机配备人工智能及热成像镜头进行恒常巡逻，既能实时监测人流热点、计算营地使用率，亦可有效侦测非法生火、定位迷途露营者，将搜救时间从数天缩短至数小时。建立一个集监测、预警、执法于一身的自动化管理系统，既可减少对人手的无限依赖，也能为游客提供更即时的安全保障。



然而，科技只是工具，完善的管理蓝图才是核心。这份蓝图应包含分级管理思维。当局可参考国际经验，按生态敏感度将郊野公园划分区域。例如，核心生态保育区严格限制进入；热门康乐区则可引入预约及收费制度。收费并非为设立关卡，而是「用者自付」原则的体现，所收费用应用于提升设施质素，如增设智能洗手间、改善接驳交通、加强垃圾清理等，从而形成可持续发展的财政模式。同时，针对旅客的宣传教育亦须升级，透过社交媒体、旅客服务中心等渠道，广泛传播「无痕山林」的露营礼仪，将「垃圾自己带走」的意识植根人心。



香港郊野美景是珍贵的公共资源，也是吸引全球旅客的绿色名片。面对新兴的旅游模式，政府必须以更具前瞻性的眼光，结合科学研究、创新科技与完善配套，绘制出一幅既能保护生态、又能提升体验的智慧郊野管理蓝图。惟有如此，才能让香港的山水得以永续，真正做到「乐而忘返，念念不忘，一来再来」。



辛正儿