陶杰 - 坏王子 | 油尖多士

英国国王查理斯三世的胞弟安德鲁王子被捕，罪名是涉嫌向美国淫媒爱泼斯坦泄露机密，是近代英国皇室最大的丑闻，比甚么退位、婚变，兄弟不合要严重许多。



安德鲁王子一向形象麻麻，具典型的「次子综合症」：尤其在大家族之中，不受父母重视，没有重要的责任担当，所获资源有限，性格容易偏激、叛逆，自尊心低落。除安德鲁之外，查理斯的次子哈利也是一个典型，与美国女演员梅根结婚之后，自我炒作，寻求关注，更是新闻不断。



但与安德鲁相比，哈利的麻烦不值一哂。安德鲁年轻时迎娶莎拉费格逊，夫妇俩聚少离多，早已被嗅觉灵敏的英国传媒所捕捉，两人形象俗气，距大众想像中的王子公主甚远，是颠覆皇室体面形象的一个最容易的突破口。



英国是君主立宪制，对皇室成员本身的才干、品行，甚至智商并无太高要求，譬如维多利亚女王与儿子爱德华七世，均以贪吃闻名，体型与疾病也为民间所嘲笑。当今温莎皇室的祖先是来自德国的祖孙三代佐治国王，评价都很一般，尤其最后一位佐治三世，晚年患上精神病，而且在位期间爆发了美国独立战争，在独立宣言中，佐治三世更被指控为残民以逞的暴君。



但皇室成员的怪癖、缺陷、过错，在古代尚可容忍，甚至传为谈资，在大众传媒主导的今日，公众的包容度已经变得很低，皇室的存在需要更合理的解释，伊利沙伯女王继承父志，经历了战争的洗礼，将尊严和礼节置于个人之上，恪守己分，数十年如一日，体现贵族传统的文化价值，方赢得全民爱戴。



而安德鲁王子的品行，从正反两面看，都是皇室不合时宜的明证：倾向保皇者，可以批评繁文缛节压抑人性，是女王夫妇对儿女的爱和教育不足，皇室需与时俱进；反对派更可以用安德鲁为例，所谓上流社会不过男盗女娼，供养皇室，纯粹浪费纳税人的血汗钱。以伊利沙伯女王之高民望，要求废除皇室的声音也不曾断绝，安德鲁王子之败坏，使皇室这座摇摇欲坠的大厦，再经不起时间考验了。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰