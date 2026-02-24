陶杰 - 日本的两难 | 油尖多士
尽管日本首相高市早苗在众议院大选时重申「收紧移民条例，严格审查永久居留资格」，赢得选民近乎一面倒的支持，但日本的人口结构已经出现不可逆转的趋势：本国下一代不断减少，需要外来移民填补人口，而且不得不从落后地区引入基层的劳动力。
东京附近的川口市，很早便成为中国福建移民的聚居地，但近年中国特色已经被新的移民族群冲淡，不但越南菜馆十分流行，南亚和中东的公司也搀杂其中，尤其是来自土耳其和叙利亚的库尔德人，地铁站使用多种语言广播，找换店也贴上各种东南亚、中东的国旗标志，俨然如伦敦、巴黎和柏林等欧洲大城市的街区。
川口市的外来人口已达到8%，开始接近欧洲一些城市的比例，去年出生的新生儿之中，每8个就有一个外国人；对比高市早苗内阁的态度，川口市地方政府对移民则显得非常友善，不但政府部门设置不同语言的咨询服务，甚至免费向新移民开放日语课程。
但川口市绝非孤例，以东京为核心的卫星城市，由于物价的低廉和交通的连接，都有可能变成移民聚居地，正如巴黎的第18、19、20区和北部有名的93区。同样，日本也有移民以旅游签证入境之后，申请难民庇护，每年不断上诉，一直拖延十几二十年者，沦为「黑户」，只在移民聚居区活动，完全不通日语，大有人在。
众所周知，欧洲的治安急剧恶化，新移民和原住民不断爆发冲突，许多移民的第二代，甚至第三代不但无法融入主流社会，反而心怀不满，成为社会的定时炸弹。日本城市的人口密度仍远高于欧洲，日本文化素来讲究礼节，要求严格，再加上岛国环境先天排斥外族，而欧洲移民政策的前车之鉴不远，导致当今日本社会对引入移民，既恐惧又无奈，陷入两难。接下来显而易见的问题就是，日本的治安会不会也变得像欧洲一样？
前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰
