Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 日本的两难 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
21小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　尽管日本首相高市早苗在众议院大选时重申「收紧移民条例，严格审查永久居留资格」，赢得选民近乎一面倒的支持，但日本的人口结构已经出现不可逆转的趋势：本国下一代不断减少，需要外来移民填补人口，而且不得不从落后地区引入基层的劳动力。

　　东京附近的川口市，很早便成为中国福建移民的聚居地，但近年中国特色已经被新的移民族群冲淡，不但越南菜馆十分流行，南亚和中东的公司也搀杂其中，尤其是来自土耳其和叙利亚的库尔德人，地铁站使用多种语言广播，找换店也贴上各种东南亚、中东的国旗标志，俨然如伦敦、巴黎和柏林等欧洲大城市的街区。

　　川口市的外来人口已达到8%，开始接近欧洲一些城市的比例，去年出生的新生儿之中，每8个就有一个外国人；对比高市早苗内阁的态度，川口市地方政府对移民则显得非常友善，不但政府部门设置不同语言的咨询服务，甚至免费向新移民开放日语课程。

　　但川口市绝非孤例，以东京为核心的卫星城市，由于物价的低廉和交通的连接，都有可能变成移民聚居地，正如巴黎的第18、19、20区和北部有名的93区。同样，日本也有移民以旅游签证入境之后，申请难民庇护，每年不断上诉，一直拖延十几二十年者，沦为「黑户」，只在移民聚居区活动，完全不通日语，大有人在。

　　众所周知，欧洲的治安急剧恶化，新移民和原住民不断爆发冲突，许多移民的第二代，甚至第三代不但无法融入主流社会，反而心怀不满，成为社会的定时炸弹。日本城市的人口密度仍远高于欧洲，日本文化素来讲究礼节，要求严格，再加上岛国环境先天排斥外族，而欧洲移民政策的前车之鉴不远，导致当今日本社会对引入移民，既恐惧又无奈，陷入两难。接下来显而易见的问题就是，日本的治安会不会也变得像欧洲一样？

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
6小時前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
17小時前
爆发彩票争夺战的OK便店店。Google Maps
彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺
即时国际
10小時前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
8小時前
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
点心纸唔系咁填？00后饮茶「打剔再画圈」爆世代战 网民：90后睇到血压高｜Juicy叮
时事热话
6小時前
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
《中年好声音》索爆评审海儿旧照被疯传 样貌身材被质疑判若两人 女神亲回：再样衰啲都有
影视圈
5小時前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
2026-02-23 19:10 HKT
财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价
01:16
财政预算案2026︱电动车一换一传取消 代理各出奇招：营业至凌晨、收$100订金保优惠价
社会
6小時前
六合彩︱800万头奖今晚搅珠 即睇十大幸运号码
六合彩︱800万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧巴！
社会
1小時前
更多文章
陶杰 - 许愿池收费 | 油尖多士
　　意大利罗马许愿池实施收费：游客须付2欧罗入场费，才可以打卡拍照，掷硬币许愿，本地人则依然免费。 　　罗马固然遍布名胜，但治安不靖，游客早就受过告诫，不但财不可露眼，而且须配备随身腰包，重要证件和现金跟身；背囊都揹在胸前，防人之心可见一斑。过去在罗马街头「揾食」者，主要是吉普赛人，近年随着欧盟的难民政策，又混杂了更多不同族裔，所谓「文化多元」，今日罗马的许愿池，对照1954年美国电影《罗马
2026-02-12 02:00 HKT
油尖多士