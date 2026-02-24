Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 「赛马旅游」多元价值 说好香港独特故事 | 社论

头条社论
辛正儿
21小時前
　　刚结束的新春黄金周，访港旅客人数报捷，录得逾百万内地旅客人次入境，按年增长一成三。旅游业议会指出，在各项新春活动中，「赛马旅游」增长较快，成为今年黄金周的一大亮点。这一现象不仅反映了香港旅游业的韧性与吸引力，更启示我们：在传统旅游资源之外，香港尚有许多独特的生活方式与文化符号，值得深度挖掘，转化为吸引国际旅客的新力量。

　　「马照跑」作为香港回归祖国后维持不变的生活方式之一，早已深入民心，也在内地人民心中形成了深刻的香港印记。对许多内地旅客而言，亲临沙田或跑马地马场，感受现场喧腾热闹的气氛，亲眼目睹骏马冲刺的震撼场面，已成为「必打卡」的体验项目。这种吸引力源于文化差异带来的新鲜感，更源于「马照跑」所承载的历史意涵－－它象征着香港在「一国两制」下保持独特生活方式的生动写照。旅行社及自由行机构应将赛马行程纳入推介路线，让旅客在专业讲解中了解赛马历史、马匹知识及赛事文化，势必能将这种「到此一游」的浅层体验，转化为深度文化之旅。

　　当然，推广「赛马旅游」绝非鼓励赌博。赛马文化的内涵远较一般人想像的丰富。从纯种马的饲育、训练到赛事策略，是一门深厚的专业学问；香港赛马会作为全球领先的赛马机构，其支持慈善事业的庞大网络，以及透过博彩税为库房带来可观收入的社会效益，都是值得向旅客娓娓道来的故事。这些层面具备历史、知识与文化底蕴，能让旅客在观赏紧张刺激的赛事之余，对香港社会的运作模式有更立体的认识。

　　更进一步看，赛马旅游的潜力不限于内地市场。香港的国际赛事早已享誉全球，每年吸引顶级马匹、练马师及骑师来港作赛。旅游业界应把握这一契机，与香港赛马会携手，向海外旅客推介结合国际赛事与本地文化的旅游产品。这不仅能丰富旅客体验，更能透过赛马这个国际共通语言，向世界说好香港生活特色的故事，展现香港作为国际都会的活力与多元面貌。

　　「赛马旅游」的成功，提醒我们在追求旅客数字的同时，更应珍视香港独特的文化资产。只要我们懂得发掘、善于包装、敢于推广，这些植根于香港日常生活的点滴，终将成为吸引全球旅客的强大磁石。

辛正儿

