辛正儿 - 消减AI幻觉 须靠人守门 | 社论

本港首个AI大语言模型「港话通」面世两个多月，录得逾70万用户，成绩令人鼓舞。创科局局长孙东在回应该模型初期出现的「AI幻觉」时，承认问题，指团队已修复，并强调在容错环境中孕育「香港制造」产品的重要性。这番回应务实，亦揭示了人类社会迈向AI时代必须正视的两个核心命题：如何确保AI可靠，以及如何在AI浪潮中守护并激发人类独有的创造力。



AI幻觉的存在，证明无论技术如何演进，机器的「认知」与人类的理解本质上仍有天壤之别。AI的运作是基于海量数据的概率预测，它追求的是「最流畅的文本」而非「最正确的事实」。这决定了AI生成的内容，无论在医疗、法律、学术还是新闻报道等领域，都只能作为一种辅助，而非最终的权威。



因此，各领域使用AI虽成大势，但必须建立一道坚固的防线：AI生成的成品，须经过严谨验证。这道防线依靠双重保障：一是利用更先进的AI验证及审核工具，作高效率的初步筛选，如透过「检索增强生成」（RAG）架构确保答案有据可查，或利用「AIQualityKit」等工具作引文分析；但其二，亦是更为关键的，是「守门」责任须落在人的肩上。人类的专业判断、常识、伦理考量以及对细微语境的洞察，是机器无法取代的「最后一公里」。孙东局长所言的「容错」环境，其前提正是我们有能力、也有意识去「纠错」。一个只会容错而不懂纠错的社会，无法诞生值得信赖的AI产品。



更深一层看，AI普及还带来了一个隐性挑战：创意的同质化。当更多人依靠AI生成文章、图像、分析报告，甚至短片时，一个令人忧虑的现象浮现－－无论是文字的风格、论证的逻辑，还是视觉的呈现，开始呈现一种「AI模式」，千篇一律，缺乏惊喜。这是因为AI本质是「模仿」与「归纳」，它擅长产出「最常见」的答案，而非「最独特」的灵感。



这凸显一个悖论：AI协助人们更高效地完成工作的同时，也提出了一个新课题－－我们须激发出更大的创意，才能不被AI生成品的模式化思维所淹没。若我们只是被动地接受和组合AI的产出，人类的整体创造力恐将面临停滞甚至倒退的风险。真正的创意，源于对生活的独特感悟、跨界的联想、情感的共鸣，以及对未知的勇气，这些都是AI按既有数据的「接龙」游戏所无法触及的领域。我们要将AI视为激发灵感的「跳板」，而非取代思考的「终点」；是在其提供的平庸选项之上，追寻更卓越、更动人的表达。



总观而言，「港话通」的推出及其初期遇到的「幻觉」问题，正是整个AI时代的缩影。它提醒我们，在拥抱技术带来的便利与潜力时，须保持清醒的头脑和批判性的思维。人们既要善用工具，建立「人机协作」的严谨校验流程，确保资讯真确无误；在此过程中，要不断反思和强化自身作为「人」的独特价值－－那不可被演算法复制的洞察力、创造力与判断力。惟有如此，香港才能在这个容错、试错的大环境中，不仅培育出出色的「香港制造」AI产品，更能培育出能够驾驭AI、超越AI的下一代。



辛正儿