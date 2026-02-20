辛正儿 - 行动加上KPI 「十五五」须实干 | 社论

国家「十五五」规划为香港描绘了从「超级联系人」到「制度型开放试验田」的蓝图。这不仅是愿景，更是行动令。然而，蓝图要落地，关键在实干。当前，香港社会对融入国家发展大局已形成广泛共识，各界必须从「多说、多宣传、多倡议」的务虚层面，转向「定计划、列指标、见实效」的务实层面。唯有将国家战略转化为具体的行动计划，融入政府施政、商业决策乃至个人规划，并以结果为目标狠抓落实，香港才能尽所长，服务国家所需。



首先，对接「十五五」必须成为政府施政的「硬约束」。特区政府首次编制香港的五年发展规划，并建立了由特首挂帅的高层级统筹机制，这是良好的开端。但要贯彻各项规划，必须引入现届政府高度重视的KPI（关键绩效指标）文化。各政策局及下属部门不可长时间停留在「研究」和「对接」的层面，必须制订清晰、可量化的行动纲领。例如，在发展创科中心方面，不能只谈「河套合作」，而要明确每年引进的龙头企业和孵化成功的初创项目数量。更重要的是，要建立定期的进度检视机制，将「以结果为目标」的施政理念贯穿于落实「十五五」的全过程，确保每一项国家战略都能在香港转化为看得见、摸得着的施政成果。



其次，对接「十五五」必须成为社会各界的发展「路线图」。香港的经济活力源于市场与社会的积极参与。商界应将国家规划中的机遇，如发展「新质生产力」、深化大湾区协同等，纳入自身的业务发展计划中，主动探索「香港招商、湾区转化」等利益共享的新模式。同时，每一位市民，尤其是年轻一代，应将个人的职业生涯规划与香港的新定位紧密相连。无论是投身于高端航运服务、绿色金融，还是把握创科浪潮，都需要个人主动学习、提升技能，成为国家需要的栋梁之才。



总而言之，落实「十五五」规划，是对香港社会整体执行力的一次大考。唯有将顶层设计的战略「翻译」成各行各业的行动语言，用明确的KPI来量化每一步的进展，锲而不舍确保各项政策落到实处，香港才能不负国家的厚望，在融入国家发展大局中，不仅巩固提升既有优势，更能开创一个产业多元、人才荟萃的崭新未来。实干兴港，行动胜于一切。



辛正儿