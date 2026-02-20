Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 行动加上KPI 「十五五」须实干 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
5小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　国家「十五五」规划为香港描绘了从「超级联系人」到「制度型开放试验田」的蓝图。这不仅是愿景，更是行动令。然而，蓝图要落地，关键在实干。当前，香港社会对融入国家发展大局已形成广泛共识，各界必须从「多说、多宣传、多倡议」的务虚层面，转向「定计划、列指标、见实效」的务实层面。唯有将国家战略转化为具体的行动计划，融入政府施政、商业决策乃至个人规划，并以结果为目标狠抓落实，香港才能尽所长，服务国家所需。

　　首先，对接「十五五」必须成为政府施政的「硬约束」。特区政府首次编制香港的五年发展规划，并建立了由特首挂帅的高层级统筹机制，这是良好的开端。但要贯彻各项规划，必须引入现届政府高度重视的KPI（关键绩效指标）文化。各政策局及下属部门不可长时间停留在「研究」和「对接」的层面，必须制订清晰、可量化的行动纲领。例如，在发展创科中心方面，不能只谈「河套合作」，而要明确每年引进的龙头企业和孵化成功的初创项目数量。更重要的是，要建立定期的进度检视机制，将「以结果为目标」的施政理念贯穿于落实「十五五」的全过程，确保每一项国家战略都能在香港转化为看得见、摸得着的施政成果。

　　其次，对接「十五五」必须成为社会各界的发展「路线图」。香港的经济活力源于市场与社会的积极参与。商界应将国家规划中的机遇，如发展「新质生产力」、深化大湾区协同等，纳入自身的业务发展计划中，主动探索「香港招商、湾区转化」等利益共享的新模式。同时，每一位市民，尤其是年轻一代，应将个人的职业生涯规划与香港的新定位紧密相连。无论是投身于高端航运服务、绿色金融，还是把握创科浪潮，都需要个人主动学习、提升技能，成为国家需要的栋梁之才。

　　总而言之，落实「十五五」规划，是对香港社会整体执行力的一次大考。唯有将顶层设计的战略「翻译」成各行各业的行动语言，用明确的KPI来量化每一步的进展，锲而不舍确保各项政策落到实处，香港才能不负国家的厚望，在融入国家发展大局中，不仅巩固提升既有优势，更能开创一个产业多元、人才荟萃的崭新未来。实干兴港，行动胜于一切。

辛正儿

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小時前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小時前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小時前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小時前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小時前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小時前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小時前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小時前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小時前
更多文章
辛正儿 - 从名人告诽谤案 反思网络上言责 | 社论
　　近日城中名人就被指与一名女艺人的传闻，入禀控告她诽谤及骚扰，事件引起关注。随着案件进入司法程序，公众除了等候这宗官司的发展，更应借此契机，反思在资讯爆炸的数位时代，网络言论的边界、自媒体的责任，以及法治社会应有的理性态度。 　　首先，事件的核心提醒我们，司法尊严必须被置于舆论之上。现代社会的基石在于法治，当事人选择透过法律途径解决事件，意味着真相与对错的裁断权已交由法庭行使。在此情况下，
2026-02-16 02:00 HKT
头条社论