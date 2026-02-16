Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显 - 私烟泛滥不应再加烟税 | 政政经经

周显
24分鐘前
海关上周发布2025年工作报告，全年案件升2成，其中高达75%涉及私烟，达2.9万宗，拘捕近2.9万人，宗数及拘捕人数均增加超过3成。破获私烟数字近6亿支，涉及未完税金额近20亿元。海关过去两年在没有增加人手下仍然取得亮眼成绩，值得一赞。

　　对于私烟泛滥，海关关长陈子达说得很直白，他先后用中文及英文回答，都指是因为香港烟税较邻近地区为高，吸引市民将平价烟带回港，也吸引集团式走私。陈关长更称，海关去年几乎每周都有破获大型私烟案件的消息公布。

澳洲情况应引以为鉴

　　面对如此猖獗的私烟问题，明眼人都知道不能再提高烟税，不能再给予私烟集团利润空间，但有控烟团体于最后关头仍然硬销加税，似乎不达世卫提出的75%指标誓不罢休，其实这是非常奇怪的，海关已经「叫救命」，并打开口牌指出私烟问题的源头，为何这些团体仍要进一步压榨海关？

　　目前澳洲烟草税率已经超过世卫的75%建议，但该国私烟问题极为严重，甚至引发多场私烟团伙之间的火并。香港去年亦曾发生私烟集团的仇杀案，由于合法烟与私烟利差惊人，执法部门即使投入天文数字的资源也难以堵截，香港应该正视并引以为鉴。

周显

