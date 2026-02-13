辛正儿 - 边境禁区有序开放 保育旅游保安共赢 | 社论

保安局向立法会提交文件，计划进一步开放米埔及莲麻坑村一带的边境禁区，让市民及游客毋须为进入该区而申请双重许可证。此举表面上是简化行政程序，实质是香港回归后边境管理思维与时并进的重要体现。在国家安全得以巩固、社会大局稳定的今天，适度开放禁区，不仅是还地于民，更是将「禁区红线」转化为「保育绿带」与「旅游热线」的智慧之举。



边境禁区的设立，源于香港回归前的特殊地缘政治环境，旨在设立缓冲区以阻截偷渡及非法活动。然而，香港回归逾四分一世纪，边境治安大为改善，非法入境问题亦大减。在此背景下，僵守昔日禁区范围，既不符合社会发展需要，亦不利于善用珍贵的土地资源。保安局是次修订《边境禁区令》，将米埔沼泽区从禁区名单剔除，正是基于「风险可控、管理到位」的实事求是态度。这不仅彰显特区政府对香港治安的信心，亦反映「一国两制」下边境管理日益成熟、更具弹性。



边境禁区数十年来人迹罕至，无意中为香港保存了一片弥足珍贵的「生态宝库」。米埔湿地是国际重要候鸟栖息地，红花岭一带更是生物多样性热点。过往因禁区许可证门槛过高，不少市民与这片净土缘悭一面。如今开放不等于放任，当局明确保留渔护署发放许可证机制，继续管控访客人数，足见政府深谙「保育与开放并非对立」的道理。有限度、有规范的开放，既能让城市人亲身体会湿地生态之美，从而自发支持保育工作，亦能避免「过度旅游」对脆弱生境造成不可逆的破坏。这种「软开放、严管理」的模式，值得肯定。



开放边境禁区，可为旅游业开拓了全新维度。当莲麻坑村的小巴豁免安排转为永久措施，当沙头角海禁区范围逐步解封，香港便有条件打造「边境深度游」品牌。从红花岭的抗战遗迹、客家围村，到米埔的候鸟奇观，这些兼具历史厚度与自然之美的景点，正契合后疫情时代旅客追求「人少、原生态、有故事」的旅游趋势。与此同时，禁区开放也为本地生态学者及年轻研究员提供便利－－他们毋须再为一张警方许可证耗费时日，可更专注于物种记录、环境监测等学术工作，为香港的生态保育累积科学数据。



辛正儿