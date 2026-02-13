邵家辉 - 政府敢于变革 食肆禁狗令松绑 | 家辉讲场

政府拟修订法例，容许狗只进入获批食肆，料年中先批出500至1000间。我觉得当局今次敢于打破固有思维框框，为一项沿用多年的法规松绑，体现「民有所呼，我有所应」精神，表现值得肯定。



《食物业规例》禁止狗只进入食肆的条文，已沿用超过30年。估计当年订立禁令，是出于保障食物安全与环境衞生的考虑，在当时的社会条件下有其必要。然而，时至今日，社会环境与公众对宠物的看法已显著转变，当局确不宜墨守成规。



当前香港人口老化、出生率低迷，社会结构与家庭观念跟昔日大不相同。饲养宠物为伴日趋普遍，部分年轻夫妇更宁愿「养狗仔不养人仔」。视宠物为家庭成员已成不少人的生活写照，市民带同宠物外出活动的需求亦随之增加。



据悉全港约有24万住户饲养猫狗，占住户总数近一成，单是狗只已达22万。宠物数目庞大，衍生的「宠物经济」不容忽视。相信放宽食肆禁狗令后，不仅能回应大量宠物主人的诉求，亦可望为餐饮业开拓消费客群。



当然，不是所有人及食肆都欢迎宠物，今次修例务实可取之处，在于让食肆经营者与顾客均有选择权。就食肆而言，可根据自身定位、设施条件与客源，自行决定是否申请；一旦获批，便须在入口当眼处张贴指定标示，让顾客一目了然，自主决定是否光顾。这安排除了保障不喜欢宠物或对动物敏感人士的权益，避免纷争，亦赋予业界灵活弹性，毋须强行划一。



总括而言，这项修例一改以前部分官员予人「少做少错」的官僚形象，既回应社会需求，亦平衡各方利益，更释放市场潜力，是一次积极有为的政策变革。期望当局在操作细节与公众宣传上继续下功夫，让香港迈向「人宠共融」城市。



全国政协委员

自由党主席

立法会议员（批发及零售界）

邵家辉