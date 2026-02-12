Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 高球运动普及化 香港故事更动听 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
1小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　香港赛马会与香港哥尔夫球会宣布合作推出「赛马会社区高尔夫球计划」，马会透过慈善信托基金拨款3200万港元，支持在未来两年推动社区参与、青训及盛事合作。此举不仅是体育发展的投资，更是香港把握国际趋势、推动社会共融、提升城市形象的举措，值得各界肯定。

　　首先，高尔夫球运动在国际间日益受重视，已成为具有庞大观众群和经济带动力的体育盛事。在一地举办顶级高球赛事，往往能吸引全球目光，促进旅游、消费及商业洽谈，对提升城市国际形象贡献显著。香港拥有全亚洲最具历史的粉岭高球场，过去几年成功举办多项国际大赛，证明香港具备举办世界级赛事的能力。马会此次宣布支持球会未来两年举办的国际赛事，包括2026年「LIV Golf香港站」，正是巩固香港国际体坛地位的重要一步。透过高球盛事，香港不仅能展示其软实力，更能借此推动经济多元发展，一举多得。

　　其次，这项计划有助打破高尔夫球被视为「富人运动」的刻板印象，推动运动普及化。随着香港中产人口增加、本地培训体系渐见成效，越来越多市民接触高球，本地球手也在国际赛场上崭露头角。是次计划透过校本活动、基层儿童及残疾人士指导、免费观赛等安排，预计每年惠及近25000名学童、青少年和弱势社群，正是将高球从「精英运动」转向「普及运动」的关键举措。马会的拨款无疑为高球普及化注入强心针，让更多市民有机会体验这项运动，促进社会共融与平等参与。

　　第三，高球运动具有「说好香港故事」的独特优势。粉岭球场不仅是体育场地，更是香港历史与国际形象的标杆。透过举办国际赛事与社区活动，香港既能展示其悠久的体育传统，也能体现社会对包容与多元的重视。此外，高球运动强调自律、诚信与尊重，这些价值观与香港社会的核心精神相契合，有助于在国际舞台上塑造正面形象。各界如今投入资源推动高球普及化，正是看中其超越体育本身的多重意义－－既能提升城市竞争力，也能凝聚社会共识。

　　展望未来，香港应持续把握高球运动的发展机遇。除了支持国际盛事，更需加强基层培训、完善公共设施、推动学校与社区参与，让高球真正成为一项全民运动。同时，政府、商界与体育界应加强合作，将高球发展纳入城市体育策略，使其成为香港国际形象的一张亮丽名片。

辛正儿

最Hit
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
10小時前
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
19小時前
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
东张西望｜变态男筲箕湾赤裸露鸟行山  向女行山客露械：你唔使惊我  四围便溺害惨东张女神
影视圈
5小時前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
16小時前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包
影视圈
14小時前
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
57岁前TVB靓仔小生「坏胆固醇」指数严重超标  报告「满江红」心情沉重  心血管问题诱发中风危机
影视圈
8小時前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
7小時前
更多文章
辛正儿 - 夜经济重燃活力 关键在敢于创新 | 社论
　　昂坪360宣布将于今年暑假推出「夜间缆车」，并注入霓虹灯等香港特色元素，此举不仅是一项庆祝活动，更是为本港疲不能兴的夜经济投下一颗试金石。这项创新尝试，恰好切中了当前香港夜间消费市场的三大关键课题，值得各界深思与借镜。 　　首先，此举直指「夜间活动必须有新意」的核心。疫后社会出现庞大的「晚上宅族」，传统的饮食购物已难以激发其外出意欲。昂坪360将缆车体验从日间延伸至夜晚，让旅客于高空俯瞰
2026-02-11 02:00 HKT
头条社论