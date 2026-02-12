辛正儿 - 高球运动普及化 香港故事更动听 | 社论

香港赛马会与香港哥尔夫球会宣布合作推出「赛马会社区高尔夫球计划」，马会透过慈善信托基金拨款3200万港元，支持在未来两年推动社区参与、青训及盛事合作。此举不仅是体育发展的投资，更是香港把握国际趋势、推动社会共融、提升城市形象的举措，值得各界肯定。



首先，高尔夫球运动在国际间日益受重视，已成为具有庞大观众群和经济带动力的体育盛事。在一地举办顶级高球赛事，往往能吸引全球目光，促进旅游、消费及商业洽谈，对提升城市国际形象贡献显著。香港拥有全亚洲最具历史的粉岭高球场，过去几年成功举办多项国际大赛，证明香港具备举办世界级赛事的能力。马会此次宣布支持球会未来两年举办的国际赛事，包括2026年「LIV Golf香港站」，正是巩固香港国际体坛地位的重要一步。透过高球盛事，香港不仅能展示其软实力，更能借此推动经济多元发展，一举多得。



其次，这项计划有助打破高尔夫球被视为「富人运动」的刻板印象，推动运动普及化。随着香港中产人口增加、本地培训体系渐见成效，越来越多市民接触高球，本地球手也在国际赛场上崭露头角。是次计划透过校本活动、基层儿童及残疾人士指导、免费观赛等安排，预计每年惠及近25000名学童、青少年和弱势社群，正是将高球从「精英运动」转向「普及运动」的关键举措。马会的拨款无疑为高球普及化注入强心针，让更多市民有机会体验这项运动，促进社会共融与平等参与。



第三，高球运动具有「说好香港故事」的独特优势。粉岭球场不仅是体育场地，更是香港历史与国际形象的标杆。透过举办国际赛事与社区活动，香港既能展示其悠久的体育传统，也能体现社会对包容与多元的重视。此外，高球运动强调自律、诚信与尊重，这些价值观与香港社会的核心精神相契合，有助于在国际舞台上塑造正面形象。各界如今投入资源推动高球普及化，正是看中其超越体育本身的多重意义－－既能提升城市竞争力，也能凝聚社会共识。



展望未来，香港应持续把握高球运动的发展机遇。除了支持国际盛事，更需加强基层培训、完善公共设施、推动学校与社区参与，让高球真正成为一项全民运动。同时，政府、商界与体育界应加强合作，将高球发展纳入城市体育策略，使其成为香港国际形象的一张亮丽名片。



辛正儿