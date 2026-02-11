Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 日圆贬值 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
57分鐘前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　日本首相高市早苗在拉票时评论日圆贬值，指过去日圆强势时，导致日本产品出口困难，许多日本企业涌向海外，而本国产业空心化，失业率居高不下；如今日圆大幅贬值，对出口产业却是重大机遇，尤其是食品和汽车，即使面对美国关税施压，也能起到缓冲作用。

　　此言一出，立即遭到反对党炮轰，日圆贬值，虽然对出口商有利，但日本国内物价高涨，尤其近年米价大升，令人叫苦连天。尽管高市早苗澄清自己并非鼓吹日圆贬值利好，但日圆汇率依然一度下挫。

　　高市「口快快」，是民选政客的通病，为求刺激经济，只在任期内见效。日圆贬值虽有利出口，尤其美国加关税，一来一回，美国实际上并没有赚；但对于在海外经商的日本人，若以日圆结算，帐面上的盈余，同样也因汇率折损。

　　日圆贬值，对于日本国内资产，也有许多潜藏风险：尤其是一些家族经营的中小企，进口能源和原材料成本不断上升，又缺乏研发资金，创新不足，容易被全球资本收购或者收割。年轻人因为日圆贬值，更有出走的动机，人才流失，正如欧债危机时，意大利、西班牙等国的年轻人，都纷纷前往德国寻求出路。甚至在欧洲富国之间，汇率之差，不仅长期导致瑞士人去法国消费，还有法国人「偷渡」在瑞士打工。

　　当然，日圆贬值，外国游客纷纷叫好，甚至对香港人而言，日本已然变成「扫平货」之选；但日本人出国旅游意愿大减，有日本学者警告，日本人持有护照率本来就低，加上日圆贬值，更是裹足不出，在全球化时代，对世界趋势的变化，变得迟钝而无知，易沦为故步自封，在激烈的全球竞争中，这是莫大的劣势。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
15小時前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
14小時前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
7小時前
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
六合彩｜头奖1900万结果出炉 即刻入嚟对冧巴睇你中唔中！
社会
5小時前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
14小時前
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
10小時前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
19小時前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
13小時前
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
冯盈盈玲珑浮凸身材挑战极限冰水浴 「冰火交融」比坚尼照辣到喷火大方晒丰满上围
影视圈
9小時前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
13小時前
更多文章
陶杰 - 公民持枪权 | 油尖多士
　　美国明尼苏达州接连两宗枪杀案，死者都是美国白人公民，再度掀起持枪权的争议。 　　日前遭移民局（ICE）探员枪杀的男护士普雷蒂，据报当日随身携有一支手枪，但过程中从无举枪威胁探员，而是被推倒在地时，有探员发现他随身的枪枝，强行取下，由于多名探员对他拳打脚踢，普雷蒂一度奋力挣扎，现场听到似是枪枝走火的声音，随后移民局探员便连发数枪，将他杀害。 　　在特朗普的支持者眼里，普雷蒂携带枪枝参
2026-01-28 02:00 HKT
油尖多士