陶杰 - 日圆贬值 | 油尖多士

日本首相高市早苗在拉票时评论日圆贬值，指过去日圆强势时，导致日本产品出口困难，许多日本企业涌向海外，而本国产业空心化，失业率居高不下；如今日圆大幅贬值，对出口产业却是重大机遇，尤其是食品和汽车，即使面对美国关税施压，也能起到缓冲作用。



此言一出，立即遭到反对党炮轰，日圆贬值，虽然对出口商有利，但日本国内物价高涨，尤其近年米价大升，令人叫苦连天。尽管高市早苗澄清自己并非鼓吹日圆贬值利好，但日圆汇率依然一度下挫。



高市「口快快」，是民选政客的通病，为求刺激经济，只在任期内见效。日圆贬值虽有利出口，尤其美国加关税，一来一回，美国实际上并没有赚；但对于在海外经商的日本人，若以日圆结算，帐面上的盈余，同样也因汇率折损。



日圆贬值，对于日本国内资产，也有许多潜藏风险：尤其是一些家族经营的中小企，进口能源和原材料成本不断上升，又缺乏研发资金，创新不足，容易被全球资本收购或者收割。年轻人因为日圆贬值，更有出走的动机，人才流失，正如欧债危机时，意大利、西班牙等国的年轻人，都纷纷前往德国寻求出路。甚至在欧洲富国之间，汇率之差，不仅长期导致瑞士人去法国消费，还有法国人「偷渡」在瑞士打工。



当然，日圆贬值，外国游客纷纷叫好，甚至对香港人而言，日本已然变成「扫平货」之选；但日本人出国旅游意愿大减，有日本学者警告，日本人持有护照率本来就低，加上日圆贬值，更是裹足不出，在全球化时代，对世界趋势的变化，变得迟钝而无知，易沦为故步自封，在激烈的全球竞争中，这是莫大的劣势。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰