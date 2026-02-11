Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 夜经济重燃活力 关键在敢于创新 | 社论

辛正儿
57分鐘前
　　昂坪360宣布将于今年暑假推出「夜间缆车」，并注入霓虹灯等香港特色元素，此举不仅是一项庆祝活动，更是为本港疲不能兴的夜经济投下一颗试金石。这项创新尝试，恰好切中了当前香港夜间消费市场的三大关键课题，值得各界深思与借镜。

　　首先，此举直指「夜间活动必须有新意」的核心。疫后社会出现庞大的「晚上宅族」，传统的饮食购物已难以激发其外出意欲。昂坪360将缆车体验从日间延伸至夜晚，让旅客于高空俯瞰机场、大桥与大佛的独特夜景，结合灯光艺术与现场表演，正是创造了一种不可替代的「体验式消费」。这证明，惟有跳出固有框架，提供具创意、有主题的沉浸式体验，才能将市民从家中吸引出来。各行各业若想重振夜经济这个市场，必须首先在「创意」与「特色」上苦下工夫。

　　其次，此计划反映出本地业界正面对「超越地域的竞争」。如今港人不仅在周末北上消费，更将假期用于前往东南亚旅游，这意味着本地商户的竞争对手，已是深圳性价比高的商场、曼谷充满活力的夜市，以至日圆贬值令日本游变得十分吸引。竞争维度已从价格，全面提升至「体验的独特性」、「服务的质素」与「活动的吸引力」。昂坪360以世界级夜景和香港文化符号（霓虹灯）包装产品，正是在强化其本地独有的卖点，以此与其他旅游目的地区隔。这启示各行各业，提升自身品质与创意，是应对外部竞争的不二法门。

　　最后，振兴夜经济需要「业界集体勇敢尝试」。夜经济的复苏不能单靠政府呼吁或零散活动，而需各行各业共同营造氛围。昂坪360的尝试，不论成功与否，其勇于开拓新时段、设计新产品的态度，已踏出重要一步。零售、餐饮、文化艺术等领域同样需要思考：如何在夜间提供有别于白天的体验？能否联动周边商户创造协同效应？夜经济的建设如同编织一张网络，需要更多节点（商户）主动亮起，才能形成璀璨的夜间图景。

　　各行业与其慨叹市道低迷或北上消费分流，不如积极转型，将挑战视为升级的契机。惟有业界齐心协力，以创新思维点亮夜间的魅力，香港的夜晚才能重现应有的活力与光芒。

