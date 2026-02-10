Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 报道揭内地黑酒店偷拍 北上游玩须靠科技自保 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
4小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　近日英国广播公司（BBC）一项调查揭露，中国内地至少有180间酒店被犯罪集团安装针孔摄像头，偷拍住客私密行为，影片更在网络黑市贩卖及直播。事件中，有港人与女友在深圳酒店遭偷拍，其后竟在网上色情平台发现自己成为「主角」，反映问题已严重威胁个人私隐与安全。这不仅是刑事罪行，更是对现代社会道德与法律底线的挑战。

　　中国内地与香港交流日趋频繁，不少港人北上消费玩乐，但此次事件敲响警钟：酒店安全绝不能轻视。犯罪集团利用科技之便，将偷拍产业链化，从安装、录影到销售形成暗黑经济，而受害者往往事后才惊觉私隐尽失，身心承受创伤。这曝露了部分酒店管理疏漏、监管机制乏力，以及网络平台对非法内容管控不足的现实。

　　面对隐患，消费者须主动筑起防线。首先，选择住宿时应优先考虑信誉良好、规模较大的酒店集团，这类企业通常有较严格的保安与巡查制度。其次，入住时可主动询问酒店是否提供反偷拍侦测服务，或要求更换曾检验安全的房间。此外，科技亦能成为自保工具：市面上已有手机应用程式可侦测镜头发出的红外线或异常讯号，消费者可事先下载备用；亦不妨购置便携式侦测仪器，在入住时快速扫描房间暗角、烟感器、电视机等常见藏匿位置。

　　然而，个人防范终非长远之计。不论内地和本地的酒店业界，必须正视偷拍问题，定期展开专业反偷拍检查，并加强员工培训；执法部门更应主动打击偷拍黑产，严惩犯罪者与非法平台。同时，网络监管机构需加强巡查，及时封堵偷拍影片的传播链。

辛正儿

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
11小時前
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
大马贺年新歌不断重复「Ong Kaw Kaw」，被指是与广东粗口谐音，成为热话。IG@Bungkus Kaw Kaw
00:51
《Ong Kaw Kaw》︱大马洗脑贺年神曲热爆 网民：广东人先听出精髓︱有片
即时国际
12小時前
主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限
01:35
主教山僭建｜芳姐站毛泽东像前拒离开 与地政总署人员一度对峙 政府再延清场期限
社会
8小時前
英国内政部向BNO开放优先签证服务。 美联社
00:52
英国放宽BNO持有人成年子女移英 可携伴侣孩子独立申请
即时国际
9小時前
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
20小時前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
13小時前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
8小時前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
19小時前
李龙基被欧锦棠指控毁约欠道义 嬲爆反轰：博流量。
李龙基被欧锦棠指控毁约欠道义 嬲爆反轰：博流量
影视圈
10小時前
更多文章
辛正儿 - 樱花绽放启示 共筑绿化香港 | 社论
　　机场管理局在大屿山赤𫚭角南路推动的「樱花园」计划，历经数年耕耘，2026年迎来丰硕成果：园区扩展至三万平方呎，樱花树增至约160棵，更开辟沿东涌湾的「樱花海岸」，搭配夜樱灯饰与休憩设施，成为春日一道绚丽风景。这项行动远不止于种树赏花，更是城市发展策略的智慧体现，对社会、民生与经济产生多重积极影响。 　　机管局以科学规划将绿化理念转化为可持续的公共资源。引入适应华南气候的「好运来」樱花，并
2026-02-09 02:00 HKT
头条社论