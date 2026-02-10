辛正儿 - 报道揭内地黑酒店偷拍 北上游玩须靠科技自保 | 社论

近日英国广播公司（BBC）一项调查揭露，中国内地至少有180间酒店被犯罪集团安装针孔摄像头，偷拍住客私密行为，影片更在网络黑市贩卖及直播。事件中，有港人与女友在深圳酒店遭偷拍，其后竟在网上色情平台发现自己成为「主角」，反映问题已严重威胁个人私隐与安全。这不仅是刑事罪行，更是对现代社会道德与法律底线的挑战。



中国内地与香港交流日趋频繁，不少港人北上消费玩乐，但此次事件敲响警钟：酒店安全绝不能轻视。犯罪集团利用科技之便，将偷拍产业链化，从安装、录影到销售形成暗黑经济，而受害者往往事后才惊觉私隐尽失，身心承受创伤。这曝露了部分酒店管理疏漏、监管机制乏力，以及网络平台对非法内容管控不足的现实。



面对隐患，消费者须主动筑起防线。首先，选择住宿时应优先考虑信誉良好、规模较大的酒店集团，这类企业通常有较严格的保安与巡查制度。其次，入住时可主动询问酒店是否提供反偷拍侦测服务，或要求更换曾检验安全的房间。此外，科技亦能成为自保工具：市面上已有手机应用程式可侦测镜头发出的红外线或异常讯号，消费者可事先下载备用；亦不妨购置便携式侦测仪器，在入住时快速扫描房间暗角、烟感器、电视机等常见藏匿位置。



然而，个人防范终非长远之计。不论内地和本地的酒店业界，必须正视偷拍问题，定期展开专业反偷拍检查，并加强员工培训；执法部门更应主动打击偷拍黑产，严惩犯罪者与非法平台。同时，网络监管机构需加强巡查，及时封堵偷拍影片的传播链。



辛正儿