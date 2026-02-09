Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 樱花绽放启示 共筑绿化香港 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
6小時前
　　机场管理局在大屿山赤𫚭角南路推动的「樱花园」计划，历经数年耕耘，2026年迎来丰硕成果：园区扩展至三万平方呎，樱花树增至约160棵，更开辟沿东涌湾的「樱花海岸」，搭配夜樱灯饰与休憩设施，成为春日一道绚丽风景。这项行动远不止于种树赏花，更是城市发展策略的智慧体现，对社会、民生与经济产生多重积极影响。

　　机管局以科学规划将绿化理念转化为可持续的公共资源。引入适应华南气候的「好运来」樱花，并透过分批种植延长花期，显示其尊重自然规律的务实态度。昔日机场岛以功能设施为主，如今樱花盛放，不仅为市民提供舒适的休闲空间，也成为吸引旅客的特色景点。市民毋须远赴海外，即可感受粉红花海的魅力；旅客抵港首站即邂逅自然美景，提升对香港的第一印象。此举兼顾本地民生需求与旅游经济推动，实现社会效益与经济价值的双赢。

　　机管局的行动为全港公私营机构树立了典范。在土地资源紧张的香港，善用属地空间进行美化绿化，既能优化城市面貌，也能强化机构的品牌形象。想像若更多企业、政府部门、学校甚至住宅社区，都能因地制宜开展绿化项目--无论是屋顶花园、墙面植栽，或是街道树木优化--香港将逐步从石屎森林转变为花园城市。这不仅提升居民生活质素，也能增强城市对人才与游客的吸引力，长远促进宜居宜访的国际都会建设。

　　绿化非一朝一夕之事，需要远见与持续投入。机管局订立长期计划，种植数百棵樱花的目标，展现对绿化城市的承担。我们期盼这股「樱花效应」能扩散开去，推动各界重视环境美化，让香港在发展之余，更添人文与自然交融的生机。

辛正儿

