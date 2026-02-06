辛正儿 - 应对人口萎缩挑战 须研弹性退休制度 | 社论

立法会辩论「制订发展策略，应对人口挑战」议案，有议员提出研究延迟公务员退休年龄至65岁的建议，引起议论。劳福局局长孙玉菡指出，本港人口持续高龄化，预计2046年65岁以上长者将占人口36%，劳动人口参与率将下降，若不及时应对，将窒碍经济增长。面对这一全局性、长期性挑战，香港必须以创新思维和弹性政策，充分释放「银发劳动力」的潜力。



首先，必须清楚认识到，单靠输入外来人才难以完全弥补人口结构变化导致的劳动力萎缩。孙玉菡局长提及政府已吸引逾26万专才来港，其中7成为40岁以下青年，这固然有助补充人力资源，但高龄化社会的根本挑战在于整体劳动人口比例下降。因此，政府有必要带头研究公务员体系的退休年龄调整，同时鼓励商界推行弹性人力政策，让年满60岁或以上、仍有能力及意愿工作的市民能够继续贡献社会。



关于公务员延迟退休的具体实施，确实需要区别对待、精细规划。有议员担忧纪律部队年长雇员难以应付高强度工作，这一看法有其道理。然而，现行制度中，不少纪律部队人员在55岁退休后，不少表现卓越的首长级人员获委任至公营机构要职，这正是善用人力资源的良好示范。这种「择优而用」的原则应当扩展至非首长级退休人员--只要能力良好、经验丰富，便可考虑以半职、顾问或短期合约形式有限度续任，这样既能保留宝贵经验，又不会过度阻碍团队晋升机会。



对于非纪律部队的公务员，若暂时不将退休年龄统一提升至65岁，亦可建立弹性延任机制。政府可根据公务员退休前的工作表现、健康状况及个人意愿，提供针对性的延任合约，特别是在专业技术、经验传承需求较高的岗位。这既能解决部门人力短缺问题，又能让资深人员逐步过渡退休，实现「传、帮、带」的良性循环。



从国际趋势观察，延长退休年龄已成为多个发达经济体的共同选择。现代人健康水平提升，平均寿命延长，加上生活成本高企，许多长者既有工作需要也具备工作能力。香港作为高度开放的城市，无可避免需与国际接轨，深入研究退休制度改革。当然，任何改革都应广泛咨询公务员团体及社会各界，充分考虑不同工种的特性，切忌「一刀切」。



总而言之，面对人口高龄化的战略挑战，香港需要树立「大人口观」，构建多元、包容、弹性的人力资源政策。延迟退休并非单一解决方案，而应与乐龄科技发展、友善生育环境营造、人工智能技能培训等措施相辅相成。



辛正儿