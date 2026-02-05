周显 - 走法律罅切忌太扬 | 政政经经

朋友邀我参加一个项目，出钱兼出力，我听他解释过后，皱了眉头，他连忙说：「我咨询过律师，是某某某（非常资深的著名事务律师，我认识多年但不熟），他说不犯法，没问题。」



我找了个理由，婉拒了，但介绍了另一位朋友给他，这朋友听闻大喜，认为鸿鹄将至，会发大财。



问题是，走法律罅的事我不少做也不怕做，为何会不干这一票呢？皆因这门生意的利润很薄，只有3%，但是流转率很快，而且数额很大，所以能赚很多钱，可能是千万计，甚至是以上。



这就牵涉到一个大麻烦，就是牵涉到很多人，很容易成为社会事件，甚至是升级至政治事件，最怕就是政府「枪打出头鸟」，纵使不明确犯法，也来搞你一搞，那就大麻烦了。



最典型的例子就是JPEX，当时笔者身边的所有有识之士都认为，JPEX不犯法，相信该公司也已咨询过律师，所以肆无忌惮。但正是「人怕出名猪怕肥」，JPEX做得太扬，政府关注了，特别为它立了新法，JPEX唔识死，以为真的没事，继续冲下去，结果就是拉人封艇，完蛋了。



周显