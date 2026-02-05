辛正儿 - 降罚款容易 确保安全难 | 社论

大埔宏福苑五级大火后，政府提出修例禁绝地盘吸烟，原拟重罚违例工人高达15万元，却在建造业强烈反弹下急转弯，疑改为定额罚款3000元。这场「罚则风波」表面是数字之争，实质关乎公共安全的底线。当局顺应业界诉求降低罚则，虽有现实考量，但绝非一降了事。政府与建造业界必须以更严谨的保证措施，填补罚则削弱后可能产生的安全漏洞，否则难以杜绝火患，更难平息公众对地盘安全的忧虑。



罚则之议一旦调低，意味着阻吓力必然减弱。原方案15万元罚款旨在以峻法震慑，针对地盘物料易燃、环境复杂的高风险特性；降至3000元，仅与一般公众场所违例吸烟罚则看齐，恐未能反映工业环境中「一烟不慎，全盘皆焚」的严重性。建造业界以「罚则过苛」为由争取降罚，便须同步扛起更重的预防责任。若业界只求减轻罚则，却未展现同等决心提升安全管理，便是将经济考量置于人命安全之上，社会绝难接受。



因此，政府的角色至关重要。若降低罚款，必须提出具体且有力的保证方案，证明「轻罚」不等于「轻防」。其一，执法资源必须到位。地盘分散且作业时间长，单靠偶尔巡查难收实效。劳工处等部门须增人手，加强突击检查频率，使执法「常在」而非「偶在」。其二，科技监察应成为辅助利器。政府可研究资助或规定大型地盘引入智能监控系统，例如热感应镜头监测违规吸烟行为。以科技补人力之不足，方能实现全天候监控。



与此同时，建造业界不能只停留在「反对」层面，更须主动提出并落实业内改善方案。罚则降低是对业界的妥协，业界当以更高标准的自我管理作为回报。这包括：强制将防火安全及禁烟教育纳入工人入职及定期培训，并与资历认证挂钩，从根源提升意识；明文规定所有地盘须设立远离工料区的指定吸烟区，并配置防火设施，严格分隔火种与危险源；以及建立内部惩戒机制，例如将违规吸烟与行为考核、薪金甚至聘用挂钩，让安全纪律成为工地文化的一部分。这些措施若能制度化，其长远效果或胜於单次重罚。



归根结柢，罚款金额只是工具，终极目标是杜绝地盘火警。此次争议曝露的核心问题，是部分工人乃至管理层对自身防火责任的轻忽。宏福苑大火真正肇因仍在调查，但这次惨重教训警示，在地盘环境中，只要一个烟头或一次不小心操作，绝非个人习惯问题，更是危及同仁性命与公众安全的潜在炸弹。业界工会在争取合理罚则的同时，更有责任大力推动这种「极大化」的风险醒觉教育，让每位工人都成为工地安全的守护者。



在公众而言，公共安全不容妥协。立法进度推迟两三个月，正好为政府与业界谋划周全之策提供了缓冲期。当务之急，是将公众关注的焦点从「罚多少」转向「如何防」。惟有当政府展现执法与监察的决心，业界践行培训与管理的承诺，双方共同构筑一道「预防为先、多重保障」的安全防火墙，公众方能相信，罚则的调整是迈向更有效风险管理的务实一步，而非对安全标准的倒退。



辛正儿