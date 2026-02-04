辛正儿 - 打破餐桌隔阂 推动人宠共融 | 社论

政府拟修例容许狗只进入指定食肆，标志着城市对待动物伙伴的态度迈出重要一步。这项迟来的变革，不仅回应了日益增长的社会需求，更是香港作为国际都会应有的人文关怀与进步价值的体现。然而，要真正实现和谐共融，单靠法例松绑远远不够，还需要将这份善意深化为社会文化，并从成功范例中吸取智慧。



宠物进入家庭，早已超越「饲养」范畴，成为现代人重要的情感寄托与家庭成员。禁止牠们进入公共餐饮场所，无异于将部分家庭成员拒之门外。全球多个先进城市，早已实施清晰的宠物友善餐饮指引，证明妥善管理下，人宠共处绝非难事。香港此举顺应国际潮流，是城市治理精细化、人性化的必然方向。新法例设有牵引带长度、危险犬种限制及明确罚则，为安全与卫生划定底线，是务实的起步。



其实，本土已有成功先例，证明人宠共融的可行性与积极效益。荃湾南丰纱厂作为100%宠物友善地标，其经验尤具参考价值。商场不仅允许宠物落地同行，更透过设置专属活动区、宠物餐单、主题游踪活动及清晰的礼仪指引，成功营造了一个欢乐、有序且充满活力的共融空间。关键在于，它不仅「允许进入」，更主动「设计体验」与「建立规范」，将宠物及其主人视为重要的服务对象与社群。这种由营运方主导、配套周全的模式，远比被动地「准许进入」更能促进良性互动，减少潜在矛盾。其「少有事故」的纪录，正是有力证明。



因此，政府及社会各界应超越「解禁」思维，积极担当「促进者」角色。第一，宣传教育须先行。应借鉴纱厂「游踪地图」等生动形式，广泛宣传负责任宠物主人的行为规范，让公众理解新措施，并建立对犬只行为的正确认知，消除不必要的恐惧。第二，鼓励商界创新。政府可提供诱因或简化程序，鼓励更多食肆及商场参考成功经验，发展各具特色的宠物友善服务与空间，形成多元选择。还有，培养共融文化从教育着手。应将爱护动物、尊重生命的理念融入学校及社区教育，让下一代从小学习与动物和谐相处，这才是城市文明可持续发展的根基。



允许狗只进入餐厅，只是一个起点。我们的目标，是构建一个对所有生命都更友善、包容的都市环境。这需要法规、设施、管理与人心的同步推进。期待政府、商界与市民携手，将香港打造成一个真正懂得欣赏与接纳动物伙伴的温暖都会。



辛正儿