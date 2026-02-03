辛正儿 - 加快推出稳定币 增金融体系韧性 | 社论

金管局总裁余伟文在立法会财委会上说，争取今年3月发出首批小量稳定币发行人牌照。目前，局方正向申请者索取额外资料，包括应用场景的详情、风险管理措施、反洗钱安排，以及投资储备资产等细节。这一消息标志着香港在加密资产监管领域迈出实质步伐。作为亚洲金融枢纽，香港此举不仅回应全球稳定币监管趋势，还旨在将稳定币融入主流金融系统，用于跨境支付、财富管理和加密交易，并强化香港在加密生态中的地位。



稳定币牌照制度的核心在于防范比特币等加密货币引致的金融风险。比特币的波动性极高，常因外部因素剧烈起伏，或引发市场崩盘、洗钱和跨境非法资金流动。而香港的框架要求稳定币发行人以高质量、流动性强的储备资产（如短期国债或现金）一对一背书，市场价值至少等于流通稳定币的面值，并置于破产隔离信托中。这不仅提供比特币的稳定替代品，减少投资者曝露于价格剧烈波动的风险，还防止稳定币崩盘对主流金融市场的溢出效应。



加快发展稳定币，还有对应美国总统特朗普施政带来的风险。特朗普经常口出狂言，即时对金融市场引起波动，甚至被指涉嫌发放敏感言论以达致干扰市场的目的，个别事例令市场怀疑他或相关人士在比特币价值变动中得益。其中一例，是特朗普取消对格陵兰岛的关税言论，又使比特币回升至9万美元附近。这些不可预测的波动，放大加密市场的系统性风险，香港有必要透过稳定币牌照，严格实施反洗钱和反恐融资措施，相当于银行级标准，包括定期审计、资讯披露和冻结机制。这能降低稳定币被用作比特币相关非法活动的工具，减少洗钱风险，并提升金融体系韧性。



同时，稳定币框架对去美元化亦产生积极作用。目前美元稳定币占市场90%以上，但香港框架可推动人民币稳定币发行，促进人民币国际化，为亚洲提供美元替代工具，尤其在高通胀或债务压力国家，减轻美元化的副作用。



辛正儿