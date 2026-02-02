辛正儿 - 撞车碰瓷党折射诈骗专业化 公众冷静应对 有怀疑即报警 | 社论

保安局局长邓炳强指出，本港出现「新型碰瓷党」诈骗集团，已涉案逾70宗。骗徒利用行车记录仪拍摄他人轻微交通违规（如双白线切线），向警方举报，待司机缴交罚款后，即冒充后方车辆驾驶者，谎称因紧急煞车导致「颈部受伤、心理受创」，借此勒索数十万元。更令人忧虑的是，警方调查发现部分所谓「受害人」曾多次报称同类伤势，疑涉及有组织诈骗。而相关索偿案件背后，反复出现少数律师行与医生参与其中，令人怀疑诈骗网络已渗透至专业领域。



这类新型骗局之所以危险，在于其脱离传统「肉身碰瓷」模式，转而利用法律与医疗专业知识布下陷阱。骗徒先以实际交通罚单为「饵」，令受害人心生惶恐；再透过律师信、医疗报告等文件营造威压，利用常人对法律程序的陌生与对专业权威的敬畏，逼使受害者就范。邓炳强虽强调不武断指控专业人士合谋，但同一批律师行与医生反复出现于雷同案件中，已敲响警钟：诈骗集团可能正以「专业外包」形式，将不法行为包装成民事纠纷，增加执法难度。



面对此类诈骗，市民要破除「专业迷信」。须知律师信与医疗文件仅是工具，其真伪与合理性有待验证。若市民确认行为并未影响他人，甚至不太明所以，却收到意外索偿要求，应坚守两大原则：第一，不私下和解。诈骗集团往往利用受害人「破财挡灾」心理，勒索远低于诉讼成本的金额以换取速战速决；第二，立即报警并交予保险公司。警方表明会调查可疑个案，保险公司亦有专业团队处理索偿争议。市民只需如实提供行车记录、通讯记录等证据，即能戳穿骗局。



此外，警方对轻微交通纠纷常倾向定义为「民事纠纷」，有时会建议当事人自行循法律途径解决。然而，当诈骗集团系统性利用此漏洞，执法机关必须提升敏感度。建议警方设立「重复性诈骗预警机制」，只要发现多宗手法雷同、涉及同一批涉事者或专业单位的案件，即应主动启动刑事调查。此外，应加强与律师会、医委会等专业监管机构的通报合作，对屡涉可疑案件的专业人士展开行业调查，斩断犯罪链的「专业支撑」。



辛正儿