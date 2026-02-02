Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 撞车碰瓷党折射诈骗专业化 公众冷静应对 有怀疑即报警 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
4小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　保安局局长邓炳强指出，本港出现「新型碰瓷党」诈骗集团，已涉案逾70宗。骗徒利用行车记录仪拍摄他人轻微交通违规（如双白线切线），向警方举报，待司机缴交罚款后，即冒充后方车辆驾驶者，谎称因紧急煞车导致「颈部受伤、心理受创」，借此勒索数十万元。更令人忧虑的是，警方调查发现部分所谓「受害人」曾多次报称同类伤势，疑涉及有组织诈骗。而相关索偿案件背后，反复出现少数律师行与医生参与其中，令人怀疑诈骗网络已渗透至专业领域。

　　这类新型骗局之所以危险，在于其脱离传统「肉身碰瓷」模式，转而利用法律与医疗专业知识布下陷阱。骗徒先以实际交通罚单为「饵」，令受害人心生惶恐；再透过律师信、医疗报告等文件营造威压，利用常人对法律程序的陌生与对专业权威的敬畏，逼使受害者就范。邓炳强虽强调不武断指控专业人士合谋，但同一批律师行与医生反复出现于雷同案件中，已敲响警钟：诈骗集团可能正以「专业外包」形式，将不法行为包装成民事纠纷，增加执法难度。

　　面对此类诈骗，市民要破除「专业迷信」。须知律师信与医疗文件仅是工具，其真伪与合理性有待验证。若市民确认行为并未影响他人，甚至不太明所以，却收到意外索偿要求，应坚守两大原则：第一，不私下和解。诈骗集团往往利用受害人「破财挡灾」心理，勒索远低于诉讼成本的金额以换取速战速决；第二，立即报警并交予保险公司。警方表明会调查可疑个案，保险公司亦有专业团队处理索偿争议。市民只需如实提供行车记录、通讯记录等证据，即能戳穿骗局。

　　此外，警方对轻微交通纠纷常倾向定义为「民事纠纷」，有时会建议当事人自行循法律途径解决。然而，当诈骗集团系统性利用此漏洞，执法机关必须提升敏感度。建议警方设立「重复性诈骗预警机制」，只要发现多宗手法雷同、涉及同一批涉事者或专业单位的案件，即应主动启动刑事调查。此外，应加强与律师会、医委会等专业监管机构的通报合作，对屡涉可疑案件的专业人士展开行业调查，斩断犯罪链的「专业支撑」。

辛正儿

最Hit
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
9小時前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯 网民凭两点考古 智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
8小時前
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
政情
9小時前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
11小時前
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
9小時前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
17小時前
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
突发
12小時前
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
14小時前
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
周海媚23年离世「两子」近况全公开 曾满面愁容不舍「妈妈」 转变惊人一细节令人欣慰
影视圈
17小時前
更多文章
辛正儿 - 香港人才战略再升级 抓紧全球变局新机遇 | 社论
　　在全球人才争夺战日趋激烈的当下，香港人才办公室公布2026年工作计划，标志着香港在吸纳国际人才方面迈入新的战略阶段。从近年推出多项人才计划初见成效，到今年三月即将举办的「全球人才高峰会周」，香港正以更主动、更具视野的姿态，在全球舞台上展示其作为国际人才枢纽的独特魅力。 　　人才办成立以来，推出「高端人才通行证计划」等多项措施已取得显著成效。数据显示，相关计划吸引了大批来自世界各地的专业人
2026-01-30 02:00 HKT
头条社论