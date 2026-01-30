辛正儿 - 香港人才战略再升级 抓紧全球变局新机遇 | 社论

在全球人才争夺战日趋激烈的当下，香港人才办公室公布2026年工作计划，标志着香港在吸纳国际人才方面迈入新的战略阶段。从近年推出多项人才计划初见成效，到今年三月即将举办的「全球人才高峰会周」，香港正以更主动、更具视野的姿态，在全球舞台上展示其作为国际人才枢纽的独特魅力。



人才办成立以来，推出「高端人才通行证计划」等多项措施已取得显著成效。数据显示，相关计划吸引了大批来自世界各地的专业人才落户香港，不仅填补了本地关键行业的人才缺口，更为经济发展注入新动力。这一系列务实举措获得了国际社会的积极评价，显示香港在「一国两制」框架下，依然保持着对全球人才的强大吸引力。



即将在三月中旬举办的「全球人才高峰会周」，将汇聚诺贝尔经济学奖得主、北京大学校长、商汤科技高管等多位顶尖专家，不仅将吸引全球目光，更将深入探讨人工智能时代对人力资源的根本性影响。人工智能正重塑全球产业格局，对人才需求带来结构性变化。政府、商界、学术界及年轻一代必须正视这一趋势，提前布局，才能在新一轮科技革命中把握机遇。香港透过此平台，既能吸收国际前沿见解，也能向世界展示其在创科与人才培育方面的决心与实力。



值得关注的是，在全球经济「东升西降」的格局下，加上地缘政治因素影响，欧洲高端人才向东流动的趋势日益明显。然而，许多欧洲人才对香港的认知仍停留在过去，对其作为国际金融中心、创新科技枢纽及联通中国内地与世界的「超级联系人」角色了解不足。人才办今年的工作计划明确将欧洲列为重点推广地区，正是针对这一机遇的前瞻性布局。香港应透过更精准的宣传、更深入的交流，向欧洲人才展示其法治健全、税制优越、生活多元、机会丰富的优势，吸引他们来港发展。



香港的独特优势在于其背靠祖国、联通世界的桥梁作用。「十五五」规划建议为香港的发展作出了重要部署，提出巩固提升和建设打造「四中心、一高地」，即国际金融、航运、贸易和创新科技中心，以及国际高端人才集聚高地。香港吸引人才不仅是为了自身发展，更是为融入国家发展大局贡献力量。透过汇聚国际顶尖人才，香港能够进一步强化其作为国家对外开放窗口的功能，并在人工智能、金融科技、生物医疗等前沿领域发挥引领作用。



人才办公室的新一轮计划，从巩固现有成果到开拓欧洲新市场，从举办国际高峰会到聚焦人工智能变革，香港的人才战略正朝着更系统、更前瞻的方向发展。只要坚持发挥「一国两制」优势，持续优化人才生态，香港必能在全球人才竞争中脱颖而出，为自身与国家的高质量发展奠定坚实基础。



辛正儿