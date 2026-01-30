邵家辉 - 助力经济转型 搞活市道 | 家辉讲场

《财政预算案》下月公布，政府预告经营帐目提早恢复盈余。财政好转下，我认为政府可多拨资源支持经济转型、搞活市道，为未来经济发展与民生改善创造更有利条件。



香港正处经济转型期，批发、零售、饮食等行业挑战极大，高成本是转型阻力之一。我建议政府带头向其商业处所减租3成，并推动房委会、房协、机管局等跟随，从而带动私人业主响应，降低整体社会营商成本，助中小企提升竞争力。



政府曾拨款5亿元推行「数码转型支援先导计划」，以1︰1配对资助零售、餐饮等行业的中小企数码转型，每间最高获资助5万元。我建议增拨至少10亿元，协助业界拓展电商平台、人工智能等科技应用。



随着启德体育园启用，加上亚博馆、红馆、伊馆等场地，香港发展「演唱会经济」的效益日趋显著。我建议当局统筹酒店、餐饮、零售、主题乐园及旅游平台等业界，共同推出演唱会优惠套票，吸引旅客延长留港时间，增加经济效益。同时我建议推出周末晚间戏票优惠，鼓励大众尤其年轻消费者外出活动，搞旺本港夜间经济。



展览业也可带来大批高消费商务旅客，惟近年邻近地区竞争越来越大，我建议政府延长原订今年结束的定期展览奖励计划和中小企业市场推广基金，以持续支援本港业界发展。



政府年余前接纳我和业界建议，将烈酒进口价200元以上部分的税率降至10%。之后烈酒进口量升逾两成，价值更增近9成，社会酗酒问题未见严重。我建议将税率优惠门槛下调至100元，吸引更多酒商落户，让已作为区内红酒贸易枢纽及拍卖中心的香港，再发展为烈酒交易中心，同时带动餐饮、批发零售等行业增长。



发展经济就是投资未来，这样方能繁荣共享，持续改善民生。



全国政协委员

自由党主席

立法会议员（批发及零售界）

邵家辉