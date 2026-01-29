辛正儿 - 霸占官地不能容 增康乐设施可议 | 社论

近日政府多个部门联合清拆石硖尾主教山上的「康体设施」和「宗教神像」，引发社会不同反应。支持者认为此举彰显法治、保护环境；反对者则感叹失去日常休憩空间。事件背后，实则触及官地管理、社区需求与公共安全等多重议题，值得探讨。



政府依法清拆占用官地的设施，是维护法治与公共资源正义的必要之举。根据香港《土地（杂项条文）条例》，未经许可占用官地属违法行为。即使民间自发建设康乐设施受到部分街坊欢迎，亦不能凌驾于法律之上。容许私人或群体擅自开发公共土地，将形成不良先例，变相鼓励「先占先得」的歪风，损害社会利益。政府依法采取行动，正是以正视听，确立官地管理不容私占的原则。



清拆行动不仅保护自然环境，更消除潜在安全风险。主教山属自然山坡，未经专业工程评估的开挖、搭建，可能破坏植被、影响水土保持，甚至引发斜坡坍塌，危及公众安全。香港过往曾发生多宗山体滑坡事故，教训深刻。政府有责任防患于未然，确保所有设施符合安全标准，保障市民生命安全。此次清拆亦提醒公众，任何建设必须遵循规范程序，不可因「好意」而忽略风险。



事件反映部门执法力度要改善，不应让问题积累方见行动。据报道，主教山民建设施存在多年，期间虽有市民投诉，但相关部门未及早处理，致使问题日益固化。这种「延迟执法」现象，不仅令违规行为较难根治，亦使政府在最终行动时显得被动，加剧官民矛盾。政府应检视内部沟通与执法机制，确保对违规占地行为及早发现及早处理，避免小事化大。



事件亦凸显社区文康设施不足，政府需加强与市民沟通，积极回应需求。街坊自发建设设施，背后是对休憩空间的殷切需求。单纯清拆而不提供替代方案，难免令人感到「只堵不疏」。政府应以此为契机，主动与社区对话，了解居民实际需要，在合适地点增建安全、合规的康乐设施。例如，可考虑在主教山一带规划官方认可的健身区、步行径等，既能满足市民需求，亦能确保设施安全合规。



辛正儿