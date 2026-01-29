Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 霸占官地不能容 增康乐设施可议 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
3小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　近日政府多个部门联合清拆石硖尾主教山上的「康体设施」和「宗教神像」，引发社会不同反应。支持者认为此举彰显法治、保护环境；反对者则感叹失去日常休憩空间。事件背后，实则触及官地管理、社区需求与公共安全等多重议题，值得探讨。

　　政府依法清拆占用官地的设施，是维护法治与公共资源正义的必要之举。根据香港《土地（杂项条文）条例》，未经许可占用官地属违法行为。即使民间自发建设康乐设施受到部分街坊欢迎，亦不能凌驾于法律之上。容许私人或群体擅自开发公共土地，将形成不良先例，变相鼓励「先占先得」的歪风，损害社会利益。政府依法采取行动，正是以正视听，确立官地管理不容私占的原则。

　　清拆行动不仅保护自然环境，更消除潜在安全风险。主教山属自然山坡，未经专业工程评估的开挖、搭建，可能破坏植被、影响水土保持，甚至引发斜坡坍塌，危及公众安全。香港过往曾发生多宗山体滑坡事故，教训深刻。政府有责任防患于未然，确保所有设施符合安全标准，保障市民生命安全。此次清拆亦提醒公众，任何建设必须遵循规范程序，不可因「好意」而忽略风险。

　　事件反映部门执法力度要改善，不应让问题积累方见行动。据报道，主教山民建设施存在多年，期间虽有市民投诉，但相关部门未及早处理，致使问题日益固化。这种「延迟执法」现象，不仅令违规行为较难根治，亦使政府在最终行动时显得被动，加剧官民矛盾。政府应检视内部沟通与执法机制，确保对违规占地行为及早发现及早处理，避免小事化大。

　　事件亦凸显社区文康设施不足，政府需加强与市民沟通，积极回应需求。街坊自发建设设施，背后是对休憩空间的殷切需求。单纯清拆而不提供替代方案，难免令人感到「只堵不疏」。政府应以此为契机，主动与社区对话，了解居民实际需要，在合适地点增建安全、合规的康乐设施。例如，可考虑在主教山一带规划官方认可的健身区、步行径等，既能满足市民需求，亦能确保设施安全合规。

辛正儿

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
9小時前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
15小時前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
12小時前
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
即时中国
7小時前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
11小時前
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
影视圈
12小時前
王祖蓝罕剖白跟钟嘉欣关系  传因对方辞任TVB高层  认管理一方面能力不足：我不才
王祖蓝罕剖白跟钟嘉欣关系  传因对方辞任TVB高层  认管理一方面能力不足：我不才
影视圈
12小時前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
10小時前
更多文章
辛正儿 - 清洁装妥易用 推动戴安全带 | 社论
　　特首李家超回应强制佩戴安全带新规引发的讨论，强调政策初衷是保障生命安全，并引证数据说明安全带能大幅降低交通意外的重伤与死亡风险。新规实施初期带来行为改变与不便，政府表明会以教育、劝喻为先，这是务实且具温度的做法。 　　从政策执行角度看，率先推动公众教育与习惯培养，正显示政府以人为本的施政思维。任何新法规的推行，尤其涉及日常生活习惯，都需要适应期。执法时考虑实际情况、体恤市民合理需求，并非
2026-01-28 02:00 HKT
头条社论