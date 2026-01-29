黄丽君 - 世界乱局造就香港抢人才 | 中环High Tea

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄丽君 - 世界乱局造就香港抢人才

黄丽君
3小時前
　　美国总统特朗普在上周于达沃斯世界经济论坛上，再次肆意痛批欧洲多国及加拿大的领袖，美方似乎进入了与西方近乎交恶的新轨迹，加上国内乱象丛生，不难想像美国的精英在今天面对这个新局面，必会考虑另谋出路，而不会坐以待毙。此时此刻正是香港抢人才的好机会。

　　美国精英会考虑跳船的一个重要界别是教育学术界。据报道，受美国联邦经费削减、签证限制增加和签证混乱、以及高等学院冻结招聘和裁员的负面影响，赴美留学的国际新生人数大幅下降几达两成，而科研人员的外流更有加速之势。

　　美国学术界这种发展，对于从事长期科研项目的顶尖学者来说，仿如头上一把刀。华府政策朝令夕改，今年有经费，明年会泡汤已经变成非不可能的事。科研项目很多时都是跨年的工作，这种经费不稳定性的因素，对科研人员来说是一大挑战，也是一大危机。教授们寻找更佳的出路，以便能够安心做好研究，做好成绩，这比起恋栈留在美国最高学府，看来是他们更重要的考虑。

　　美方学者有此顾虑，正好是香港抢人才的大好机会。香港在国际学术界的地位日升，我们科研的土壤、政策和社会的稳定、与国际社会的超级联系，都是吸引海外顶级学者来港做科研和教学的诱因。

　　较早前，香港大学与林道诺贝尔奖得主大会联合举办「诺贝尔英雄论坛：引领科学与未来」，并邀请得6名诺贝尔奖得主就人工智能对科研和日常生活的影响展开对话。能够得到6名诺贝尔奖得主来港交流，是肯定了香港在科研领域上扎实的根基和超卓的成就。在此基础上，香港高教学术界的目标不会单单满足于只邀得他们来港交流，更进取的做法是争取这个级数的学者进驻香港教学和做科研，让我们的大学们和学生们能够有机会得到大师级的学者的加持和指导，让我们在科研领域上能够走在最前线，以致更上一层楼。

　　香港的目标是成为首屈一指的国际创新科技枢纽，是国际人财库。际此世界秩序已经走入重整的新局面，香港以我们的优势为各地顶尖学者大开门户，创造携手推动全球科研发展和成果转化的良机，当必能在造福人类的工作上为全球作出贡献，因此香港必须事不宜迟，现在就是抢人才的良机。

