辛正儿 - 清洁装妥易用 推动戴安全带 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
3小時前
时评 专栏
　　特首李家超回应强制佩戴安全带新规引发的讨论，强调政策初衷是保障生命安全，并引证数据说明安全带能大幅降低交通意外的重伤与死亡风险。新规实施初期带来行为改变与不便，政府表明会以教育、劝喻为先，这是务实且具温度的做法。

　　从政策执行角度看，率先推动公众教育与习惯培养，正显示政府以人为本的施政思维。任何新法规的推行，尤其涉及日常生活习惯，都需要适应期。执法时考虑实际情况、体恤市民合理需求，并非松懈，而是让法治精神与人性化实践并行不悖。安全带政策的核心是保护生命，而非惩罚，这一逻辑应成为社会共识。

　　同时，特首提出公共交通工具上的安全带须做到「清洁、安全、装妥」，实是切中要害。不少乘客反映，部分巴士、小巴的安全带藏污纳垢、损坏失修，甚至安装不当难以扣上。这不仅是卫生问题，更关乎安全设备是否真正可用。公共交通营运机构有责任定期检查、清洁及维修安全带设备，不能徒有形式而忽略实效。政府亦应加强监管，确保运营商履行责任，让每一条安全带都可靠、舒适。

　　政策成功也离不开市民的参与。乘客不仅是受保护者，也可以是安全链条的积极一环。遇有安全带不洁、损坏或难以使用的情况，主动向公交公司反映，既能维护自身权益，也能推动服务改进。这种公民意识，正是公共安全文化的重要根基。

　　安全带，看似束缚，实为守护。从大埔公路意外等悲剧中吸取教训，完善防护措施，是社会进步的体现。政策的善意，需要政府的细致执行、公交公司的切实配合，以及市民的理解与行动。三者协力，方能让这条「生命带」真正系住安全、系住信任。

