辛正儿 - 仅以派钱催生 难治低生育率 | 社论

头条社论
1小時前
　　特区政府由2023年起推出「新生婴儿奖励金」，向每名新生儿家庭发放两万元，一度令生育数字在次年小幅回升。然而，最新数据显示，至2025年出生人数下跌14%，至31714名，甚至低于政策实施前的水平。这清晰表明，一次性现金奖励犹如一剂「短效兴奋剂」，初时或有刺激，但药效过后，根本的生育意愿低迷问题依然严峻，甚至更为突出。

　　有议员和政党纷纷提议将奖励金加码，例如加至四万元，或推行「累进制」，生育越多，奖励越厚。此思路看似进取，实则仍是依赖「金钱杠杆」的旧调。若政策核心仅在于加码派钱，恐怕只会不断重蹈「短期反弹、长期回落」的覆辙，徒耗公帑。

　　男女是否生育，远非单一经济计算所能决定。这是一个融合了经济安全感、住房负担、职业发展、教育压力、育儿支援乃至人生价值的综合抉择。香港楼价高企、在职父母工时长、优质托儿服务不足、教育竞争文化激烈，这些结构性问题如同层层重担，令年轻一代视养育下一代为畏途。两万元乃至四万元的奖励，相对于动辄数百万的住房开支、长期且昂贵的教育培养费用，无异于杯水车薪。不从这些民生痛点入手，任何「银弹政策」的边际效用都会急速递减。

　　因此，政府必须彻底扭转思维，从「短期催谷」转向「中长期培养生育友善环境」。这需要超越个别部门的、顶层设计的社会工程。成立专责的「生育事务专员」或高层次统筹委员会，正是踏出第一步的关键。其职责不在于「派钱」，而在于强力协调房屋、劳工、福利、教育及医疗等政策，推出系统性改革：例如大幅增加「公营房屋」对育有未成年子女家庭的配额与优先性；切实落实家庭友善雇佣政策，鼓励弹性工作安排；大幅扩充公营及资助的婴幼儿托管服务名额，并提供可负担的课后托管；增设「儿童医疗券」并完善相关保障；以及推动社会观念改变，宣传家庭价值与平衡的人生观。

　　治本之策，在于让市民感到生养孩子不是一场孤军奋战的经济噩梦，而是一个有社会制度全方位支持的、充满希望的人生选择。

辛正儿

