陶杰 - 再添冤魂 | 油尖多士

陶杰
1小時前
专栏
　　短短3个星期，美国明尼苏达州首府明尼阿波利斯再有一名男性白人，遭移民局探员当街枪杀。

　　死者普雷蒂（Alex Pretti）年仅37岁，任职急症室护士，平时热爱户外运动，单身未婚，曾经养育一头牧羊犬。他当时正在参加当地的游行示威，抗议移民局探员射杀白人母亲古德。

　　事发之后，美国国土安全部官员立即解释，称死者当时持枪走向移民局探员，与之发生冲突，因此遭到击杀，并展示一管枪枝的照片，声称属于死者。

　　但另有现场片段显示，普列提当时右手正用电话拍摄，左手向途人指示交通，其后试图帮助一名被探员推倒的女途人，但遭到探员以胡椒喷雾袭击，随后他被多名探员推倒在地，直至中枪死亡。

　　两宗枪击案，死者都是美国公民，而且都是白人，美国网民各出奇谋，发泄愤懑：有人将美国护照绑在头顶出门，还有人在车上摆放MAGA纪念品和特朗普小红帽，以充作护身符，甚至有人呼吁外国网民，在大型国际比赛中杯葛美国，向美国国旗和国歌喝倒彩，向特朗普政府传达讯息－－是他令美国变得神憎鬼厌。

　　特朗普壮大移民局，目的是侵夺州政府的权力，尤其是向民主党盘踞的「蓝州」开刀，明尼苏达州首当其冲。移民局获总统加持权力，大开绿灯，自然有恃无恐，其行状之横行霸道，气燄嚣张，直如明朝锦衣卫，美国人历史经验短浅，都以纳粹德国的党卫军来形容。

　　美国移民局一向滥用暴力，但针对的都是新移民或非法移民，肤色种族不同，若有死伤，都是「外人」，一般美国人并不关心。没想到，移民局的枪弹不长眼，连白种美国人，亦即美国主流人口也不能幸免，超越了美国社会的底线。于特朗普政府，反移民为名，争权为实；至于移民局探员，早已习惯暴力，若再加上滥药的品性，一有机会，自不免大开杀戒，发泄私欲。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

