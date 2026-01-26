美国总统特朗普提出一项争议性计划：将原用于维护加沙和平稳定的「和平委员会」扩大，向欧盟各国发出邀请，只要缴纳十亿美元会费，即可加入成为成员，共同调解国际冲突。此举一出，引发多国强烈反对。表面上看，这似乎是美国强化其在全球事务上的领导角色，但深入剖析，当中曝露了特朗普一贯的单边主义思维，企图以美国为中心，甚至以其个人意志主宰国际秩序，取代多边主义的联合国机制。



扩大「和平委员会」构想，旨在削弱联合国的功能，将国际冲突调解权力集中于美国手中。联合国作为多边主义的象征，强调各国平等参与、集体决策，而特朗普的方案却以美国为核心，甚至暗示其个人将扮演「大哥」角色，领导西方国家。这是彻头彻尾的单边主义转向，试想，若欧盟国家加入，决策过程将不可避免地偏向美国利益，任由特朗普指指点点，沦为美国的附庸国。



特朗普图通过成立「和平委员会」，扩大个人的话事权，不仅限于军事领域，更会延伸到经济掠夺。回顾特朗普的执政风格，他一再强调「美国第一」，在国际事务上不惜牺牲盟友，委员会决议必然优先保障美国的资源获取与经济优势。例如，在中东或非洲的冲突调解中，美国可能利用委员会平台，推动有利于其能源企业的方案，掠取石油或其他资源。西方国家深知，一旦让特朗普的单边主义渗透欧洲决策层，最终损害自身经济主权与战略自主。



特朗普的行为轨迹已让国际社会对美国失去信心，从出兵委内瑞拉到公然宣称要夺取该国石油储备，赤裸裸地展现霸权掠夺。这类行动已引起全球极度反感，许多国家视之为帝国主义的复辟。任何轻易依从特朗普提议的国家，都将被视为丧权辱国之举，丧失道德高地与国际声誉。因此，欧盟各国不可能随特朗普的指挥棒起舞，加入所谓的「和平委员会」。相反，它们将寻求与美国抗衡的策略，例如加强欧盟内部团结、深化与中国或俄罗斯的合作，以换取更大的生存空间。这不仅是对特朗普单边主义的反击，更是欧洲重申多边主义的机会。



