辛正儿 - 香港减碳创富 续推绿色转型 | 社论

辛正儿
1小時前
　　香港2024年的温室气体排放清单出炉，交出一份亮丽「减碳成绩表」。排放总量及人均排放量均持续下降，后者更低至4.41公吨，仅约美国的4分1。值得注意的是，本港碳排放早于2014年达峰，十年间总量下降约27%，经济增长的同时碳强度大幅降低，显示香港已初步走上低碳发展的健康轨道。

　　这份成绩单中，去年废物处理比前年减排幅度达9%，最为瞩目。这恰恰说明，即使垃圾征费之议未获公众广泛认同而搁置，但其推动过程所发挥的公众教育与社会动员作用不可低估。越来越多家庭学会源头减废、分类回收，民间环保意识普遍提升，形成了宝贵的「社会资本」。这正是经济转型中不可或缺的软实力——公众的广泛参与和支持，能大幅降低绿色政策推行成本，并催生循环经济相关的服务与创新需求，为绿色产业提供市场基础。

　　然而，挑战与机遇并存。发电仍占本港碳排放源的6成以上，这意味着能源转型是未来减碳与经济贡献的核心战场。我们必须以更大魄力，持续投资并引入绿色能源与可再生能源。这不仅是为了履行气候责任，更是直接的经济战略。参照国际经验，对可再生能源的投资创造就业的能力远超传统能源领域。香港若能结合国际创科前沿，在建筑一体化太阳能、智能电网、绿色金融等领域重点发力，探索新的优势产业集群，吸引国际绿色资本户。

　　绿色转型绝非经济负累，而是发展机遇。领先的减碳表现，能提升香港作为国际都会的品牌形象，吸引重视可持续发展的顶尖企业与人才汇聚。稳定的低碳能源结构，更能帮助企业规避未来潜在的「碳关税」贸易壁垒，增强长远竞争力。

　　因此，我们乐见政府公布的积极数据，更期待以此为新起点。未来，政府需保持政策连贯性，以创新思维破除能源转型的障碍；业界应把握绿色科技浪潮，主动寻求升级；市民亦可持续以消费与生活选择，支持低碳经济。唯有三方协力，才能将减碳的环境效益，切实转化为促进就业、激发创新、提升竞争力的经济果实，让香港在绿色时代中稳占先机，实现环境与经济的双赢。

