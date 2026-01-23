陶杰 - 美欧内讧 | 油尖多士

特朗普对格陵兰岛虎视眈眈，扬言不排除出兵占领，欧洲各国为之大哗。



欧盟一度派出特遣部队，登陆格陵兰岛，为期44小时两天不到，闻言特朗普将加征关税，便立即撤离。若北约当真内讧而开战，委实奇观。但欧洲显然是有心无胆，这是特朗普敢于叫板的原因。



美国右翼民间记者雪莱在格陵兰岛街访：愿不愿意让美国接管？格陵兰人口不足6万人，以因纽特人为主，黄皮肤黑头发，长相与蒙古人相似。年轻人出于对美国快餐文化有好感，乐于接受，至少到目前为止，美国仍是第一强国，若归属美国，有机会去美国工作，或许比留在岛上钻冰洞钓鱼更有前途。



略有年岁者显然更倾向丹麦，可能是丹麦自2009年以来，每年拨款约50亿港币给当地的自治政府。虽然岛民和丹麦政府俱坚称格陵兰是「非卖品」，但特朗普到底会开出甚么价而致使人心动摇，实未可知；当然，特朗普宣称出价收购，亦很有可能只是出口术。



19世纪末美国从俄罗斯手中买下阿拉斯加后，便曾建议向丹麦购买格陵兰和冰岛，但交易失败。1916年美国又与丹麦签署宣言，表示不质疑丹麦对格陵兰岛的控制权。第二次世界大战结束后，总统杜鲁门曾计划以1亿美元（当时美元仍与黄金挂钩）购买，仍遭丹麦拒绝，但准许美军在当地设立空军基地。



换言之，格陵兰岛上一直有美军驻守，虽只有200人，也比德国、法国、瑞典、挪威、芬兰、荷兰、英国加在一起的「特遣部队」人多势众。



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰