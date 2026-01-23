Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 美欧内讧 | 油尖多士

油尖多士
油尖多士
陶杰
2小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　特朗普对格陵兰岛虎视眈眈，扬言不排除出兵占领，欧洲各国为之大哗。

　　欧盟一度派出特遣部队，登陆格陵兰岛，为期44小时两天不到，闻言特朗普将加征关税，便立即撤离。若北约当真内讧而开战，委实奇观。但欧洲显然是有心无胆，这是特朗普敢于叫板的原因。

　　美国右翼民间记者雪莱在格陵兰岛街访：愿不愿意让美国接管？格陵兰人口不足6万人，以因纽特人为主，黄皮肤黑头发，长相与蒙古人相似。年轻人出于对美国快餐文化有好感，乐于接受，至少到目前为止，美国仍是第一强国，若归属美国，有机会去美国工作，或许比留在岛上钻冰洞钓鱼更有前途。

　　略有年岁者显然更倾向丹麦，可能是丹麦自2009年以来，每年拨款约50亿港币给当地的自治政府。虽然岛民和丹麦政府俱坚称格陵兰是「非卖品」，但特朗普到底会开出甚么价而致使人心动摇，实未可知；当然，特朗普宣称出价收购，亦很有可能只是出口术。

　　19世纪末美国从俄罗斯手中买下阿拉斯加后，便曾建议向丹麦购买格陵兰和冰岛，但交易失败。1916年美国又与丹麦签署宣言，表示不质疑丹麦对格陵兰岛的控制权。第二次世界大战结束后，总统杜鲁门曾计划以1亿美元（当时美元仍与黄金挂钩）购买，仍遭丹麦拒绝，但准许美军在当地设立空军基地。

　　换言之，格陵兰岛上一直有美军驻守，虽只有200人，也比德国、法国、瑞典、挪威、芬兰、荷兰、英国加在一起的「特遣部队」人多势众。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
21小時前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
14小時前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
16小時前
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
6小時前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
6小時前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
11小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
「TVB爆红剧」女星曾被指性欲强  拍全裸写真告别清纯  53岁庆生逆龄生长似廿岁出头
影视圈
9小時前
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
陈百祥惊爆梁朝伟为父续命 获白龙王赠两物奇迹多活3年 张国荣离世后竟「死伤无数」？
影视圈
10小時前
更多文章
陶杰 - 枪下留人？ | 油尖多士
　　香港警察在屯门商场，击毙一持刀挟持人质的疑似精神病患者，现场影片曝光疯传，在海外引发热议，许多人大赞香港警察反应迅速，当机立断，即时解除危机，安全救出人质，尤其是不久前澳洲发生邦迪海滩事件以及美国明尼苏达州移民局探员枪杀一名母亲，三地警察开枪的判断与后果悬殊，对错立判。 　　邦迪海滩的两名凶手持大杀伤性武器，发动恐怖主义袭击，警察长期受政治正确约束，临场畏战，束手无策，长时间不予还击，只
2026-01-21 02:00 HKT
油尖多士