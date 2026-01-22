周显 - 解密《易经》八卦 | 政政经经

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显
52分鐘前
近几个月，笔者在忙着写《生命与智能》一书，这是一本科普+未来学+哲学的书，本来打算写8万至10万字，现在写了20多万字，还未写完，好像是陷入了泥淖。笔者这大半生写了很多本书，从炒股到政治、经济、历史、科普、哲学、文字学，论到种类之多，应该是现今世上无双了，在古代还有一个，就是阿里士多德。

　　不过，如果论到生平最得意的杰作，莫过于《八卦易经河图洛书大解密》，这其实是一本历史书，主题是讲中国历法，用一套简单的理论，一次过解决了八卦、河图、洛书、《易经》这些玄学上的基本问题。

学术作品没「实用」价值

　　这些是千古聪明才智之士研究了几千年，都解不通的问题，居然被我一下子解通了，我都觉得自己很劲，可惜的是，我虽然觉得自己的解释很浅，但很多人都觉得很深、很闷，买了也不看，看了也不明白。

　　还有的是，这本书不是玄学作品，只是学术，没有「实用」价值，玄学家水平不够，买了也看不明白，有兴趣者，可到actvmall购买。

周显

