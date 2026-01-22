Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 以科技围剿炒场党 确保场地公平使用 | 社论

头条社论
辛正儿
52分鐘前
时评 专栏
　　近年康文署不断出招，打击「炒场」歪风，不仅明文禁止使用自动化程式抢订场地，更对室内篮球场及排球场实施「实名制」登记，违规者帐户将被暂停达一年。此举展现了当局整顿乱象的决心，然而细察过去数年「炒场党」与政府部门之间的攻防拉锯，便知这并非一场可毕其功于一役之战，而是一场需要科技、制度与公众参与并举的持久战。

　　回顾康文署与「炒场党」的交锋历程，犹如一场科技围剿战。从最初的实名登记、抽签制度，到引入「SmartPLAY康体通」系统，每次新政出台，「炒场党」总想方设法找漏洞，或以人海战术、或以更隐蔽的程式技术绕避规管。这恰恰说明，单靠一次性措施难以根治问题。康文署须建立持续监测机制，定期分析订场数据中的异常模式，并设立举报与回馈渠道，让前线职员与市民成为反炒场的「耳目」，以动态战术，应对不断变异的投机手段。

　　现今「炒场」已非单纯人力所为，而是演变为技术化的灰色产业。康文署虽已明文禁止自动化工具，但关键在于如何侦测与拦截。署方应积极引入人工智能技术，分析用户行为特征——例如同一IP短时间内大量查询、异常时间段的预订模式、帐户间的关联性等，从源头识别并封堵程式抢场。同时，可参考电商平台防「扫货」的验证机制，在高峰时段加入图像辨识或行为验证，增加自动化程式的突破难度。

　　而「炒场」现象的根源，在于公共康体设施供不应求的结构性矛盾。近年香港运动员的国际成绩亮眼，加上全运会成功举办，民间运动热情高涨，场地需求更显逼切。打击炒场固然是维护公平的必要之举，但长远而言，政府需从供应端着手：加快兴建社区体育设施、推动学校场地夜间开放、鼓励私人场地以优惠价时段惠民。此外，可进一步优化抽签与轮候机制，让真正有需要的市民，尤其是青少年与运动团体，获得合理使用机会。

　　康文署此次新规无疑是正面一步，展现了公共资源不容牟利私用的原则，值得公众支持。然而，真正的胜利不在于惩罚了多少违规帐户，而在于能否让每一寸公共运动空间，都流淌着市民健康的汗水与欢笑。这场资源保卫战，既需要技术上的见招拆招，也需要政策上的疏堵并举，更离不开公众的共同监督与支持。

辛正儿

