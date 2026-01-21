Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 枪下留人？ | 油尖多士

陶杰
3小時前
时评 专栏
　　香港警察在屯门商场，击毙一持刀挟持人质的疑似精神病患者，现场影片曝光疯传，在海外引发热议，许多人大赞香港警察反应迅速，当机立断，即时解除危机，安全救出人质，尤其是不久前澳洲发生邦迪海滩事件以及美国明尼苏达州移民局探员枪杀一名母亲，三地警察开枪的判断与后果悬殊，对错立判。

　　邦迪海滩的两名凶手持大杀伤性武器，发动恐怖主义袭击，警察长期受政治正确约束，临场畏战，束手无策，长时间不予还击，只有英勇的公民试图抵御，令人悲伤绝望。

　　美国移民局部门目前声势壮大，有如一支御林军，探员摩拳擦掌，极欲表现，尤其美国枪械泛滥，使用武力对警察而言是家常便饭，只稍有冲突，一言不合便拔枪相向，明尼苏达州之命案，纯属探员滥用武力，政府高官为之辩解，竟诬称死者为「极左恐怖分子」，自然激起民愤。

　　香港警察之所以能救出人质，首先在于尚未受西方政治正确之荼毒，对于现场的判断，只有解除威胁此一单纯目标，而非考虑凶徒的病史和族裔，担心媒体风向或事后上庭、由谁「揹镬」之类而举棋不定。有别于美国，开枪亦非香港生活常态，亦显出事态之千钧一发。

　　无论何地，只要是挟持人质，都是重罪，开枪以身体最大面积为射击目标，也是警察训练的基本原则，只射击凶徒手脚来解除威胁，为不切实际之空想，电影里或许会有，若射不中，几下子弹虚发，凶徒把心一横，导致人质被害，又当何论？世上已有太多争执，都是简单问题复杂化，救人最紧要。

前新闻工作者
多媒体社会评论人
陶杰

油尖多士