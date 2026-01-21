Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 部分郊野承载量临极限 多管齐下实现持续郊游 | 社论

辛正儿
3小時前
　　近日，破边洲人潮汹涌的景象，引起公众关注。大批旅客为一睹世界级的地质奇观「风琴壁」而蜂拥而至，狭窄陡峭山径上「摩肩接踵」，险象环生，更有游客无视危险翻越围栏打卡。这不仅是单一景点的秩序问题，更是一记响亮的警钟，警示香港部分热门郊野路径的承载能力濒临极限，现行的管理思维与配套设施需要全面检视与升级。

　　针对承载量超标的问题，渔护署正研究的「预约到访制度」及「限制游人数目」，已是逼在眉睫的基本管控措施。去年破边洲发生致命意外后，内地游客热情未减反增，反映单靠警示不足以调节人流。破边洲山径本非为大规模团队旅游而设计，过量人流不仅破坏游览体验，更直接构成安全风险——山径狭窄处「转身都可能碰倒他人」，一旦发生意外，后果不堪设想。实施预约与限流，是从源头上避免「人满之患」、保障游客安全与郊野环境质素的最基本手段，须尽快落实，并应考虑扩展至其他不堪重负的热点。

　　在安全防护与执法层面，必须采取更果断、更科技化的短中期措施。现有围栏屡被破坏或无视，显示单纯的物理阻隔与柔性劝喻效果不彰。当局应全面勘查，在破边洲等高风险地带竖立词意更强烈、更具震慑力的多语警告标志，并安装更为坚固、难以攀越的防护设施。更重要的是，必须加强执法力度与覆盖面。正如业界人士所指，对屡劝不止的违规者，应果断检控，以案例产生阻吓作用。同时，应广泛运用无人机等科技进行巡逻监察，弥补人手不足、难以全面覆盖辽阔郊野的短板，形成有效的监管网络。

　　然而，上述措施只属「治标」。长远而言，港府必须以破边洲事件为契机，全盘、系统地检视与规划香港郊野公园的旅游承载力与配套策略。这是一项涉及规划、保育、旅游与公共安全的多维度「大工程」，不能头痛医头、脚痛医脚。目标应明确为三点：对游客友善，提供清晰资讯、合理设施（如厕所、指示）与交通配套；安全至上，将风险评估与防护融入景点设计与管理流程；生态为本，确保旅游活动不会破坏珍贵的自然遗产。

　　要达成这三重目标，政府须委托跨领域专家团队作深入研究，借鉴国际自然景区的管理经验，为香港郊野公园订立科学的承载力标准、分区管理方案以及可持续的发展蓝图，实现可持续的郊野旅游。

