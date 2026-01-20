Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 争夺格陵兰风波 美欧的利益博弈 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
56分鐘前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　为逼使丹麦出售格陵兰岛，美国对欧洲八国祭出关税大棒，甚至不讳言动武；欧盟以增兵格陵兰作为回应的姿态。事件尖锐地折射出跨大西洋同盟内部深层次的信任危机与现实主义下的利益盘算。

　　美国软硬兼施与「志在必得」，曝露了单边主义工具化的危险倾向：一边以损害盟友经济的关税相胁逼；另一边又不排除动用武力可能。这种将传统盟友视为博弈对象的做法，堪称「同盟工具化」的极端演绎。背后逻辑清晰无误：在北极地缘价值（战略位置、稀有资源、未来航道）急速飙升的认知下，任何国际规则与盟友情谊皆可让位于美国所谓的「绝对安全」与「国家利益」。此举若成现实，将彻底颠覆二战以来以规则为基础、强调盟国协商的国际秩序根基，将强权政治与「不平等交易」置于多边主义之上。

　　然而，美欧开战机会极低，原因是成本太高，加上共同体的维系的需要。一旦发生全面军事冲突，会摧毁西方阵营的整体实力，无人能承受其代价。北约的存在本是美欧安全利益之重，任何将其撕裂的风险都会导致共同防御体系的破产，使双方曝露于更大的外部风险之中。因此，博弈大机率被限制在经济胁逼、外交抗议与象征性军事展示的范畴内。丹麦与欧盟的最终目标，或许并非赢得一场不可能赢的对抗，而是在被逼应对的困境中，竭力为格陵兰的自治权、本地居民意愿以及在北极的未来利益，争取尽可能多的保障与补偿，将损失降至最低，这本质是一种残酷的止损。

　　再者，欧盟「增兵」姿态，可被解读为「谈判筹码」而非真心「保护」，揭示了国际政治中利益计算的冰冷本质。倘若欧盟行动主要目的真是保护格陵兰免遭强行吞并，其增兵规模与决心应远超「姿态」。将其解读为增强自身在未来谈判中分得一杯羹的筹码，虽显冷酷，却符合现实主义逻辑。这暗示在强权压力下，维护主权完整的绝对原则可能被逼让位于更为务实的利益交换计算。欧盟的行动，既可视为对美方极限施压的防御性反应，也可能蕴含在北极格局重塑中确保自身不被边缘化的深层考量。

　　综上所述，这场风波警示世界：即使在最紧密的同盟内部，当核心战略利益发生碰撞时，合作关系也可能瞬间变得脆弱不堪。

辛正儿

最Hit
柴湾夺命车祸｜车Cam揭铁骑士疑撞雀后撼栏 警方路面搜证发现羽毛
01:00
柴湾夺命车祸｜车Cam揭铁骑士疑撞雀后撼栏 警方路面搜证发现羽毛
突发
7小時前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
10小時前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
16小時前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
7小時前
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
11小時前
向氏家族向华炎世界殡仪馆设灵 O记反黑逾百警戒备
突发
7小時前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
7小時前
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
影视圈
6小時前
每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯 鸡蛋这样吃更助减肥
每日吃蛋逆转脂肪肝？专家分享4大护肝习惯 鸡蛋这样吃更助减肥
保健养生
10小時前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
2026-01-18 13:15 HKT
更多文章
辛正儿 - 筑牢黄金市场基石 巩固国际金融中心 | 社论
　　国际金价突破历史新高，这一波黄金牛市，背后有深层驱动因素。根本原因之一，是全球货币信用重构，美元信用地位因高债务和高利息面临挑战。正在此时，特区政府明言，要强化黄金中央清算系统，相关计划于今年内开展试运，这一举措，可说适逢其时。 　　面对黄金市场的历史性机遇，香港正全方位建构黄金交易生态系统。特区政府的布局既务实又具战略眼光。在基础建设方面，机管局已完成机场贵金属储存库首阶段扩建，容量达
2026-01-19 02:00 HKT
头条社论