周显 - 威水版说智城 | 政政经经

上周笔者在本栏提及智城发展控股（8268），在这之前其股价是0.295元，当日股价急升至0.36元，单日升了22%，算是向一众读者有所交代了。



及至4日后的上周五（16日），其股价收报0.35元，稳稳站住了阵脚，成交则从7位数字缩至6位数字。看其市值仍不过是1.01亿元，市帐率也有0.99倍，手头有2000多万元现金，照这牌面看，仍然具上升空间。



智城发展是一间建筑、工程及装修公司，拥有好几个政府工程牌照，客户也包括政府在内，而它也采用了人工智能来提升效率，从某角度看，是有工程概念。



股价单日急升2成



公司于2015年1月15日上市，现时大股东是两个基金，原大股东已减持至6.56%，至于其股价虽然升了，但52周低位是0.29元，与现价相距不远。



本文的写作目的，有如以前报纸马经的「威水版」，把曾经贴中过的马匹用红笔大大的圈出来，以作认叻。当然，如果贴错了、失败了，就鹌鹑躲起来，只字不提。



周显