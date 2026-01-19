辛正儿 - 筑牢黄金市场基石 巩固国际金融中心 | 社论

国际金价突破历史新高，这一波黄金牛市，背后有深层驱动因素。根本原因之一，是全球货币信用重构，美元信用地位因高债务和高利息面临挑战。正在此时，特区政府明言，要强化黄金中央清算系统，相关计划于今年内开展试运，这一举措，可说适逢其时。



面对黄金市场的历史性机遇，香港正全方位建构黄金交易生态系统。特区政府的布局既务实又具战略眼光。在基础建设方面，机管局已完成机场贵金属储存库首阶段扩建，容量达200吨，并积极落实进一步扩容至1000吨的计划。而区域合作成为香港黄金市场发展的关键，特区政府已与深圳市地方金融管理局签署合作备忘录，共同建构深度融合的区域黄金生态圈。



在香港打造国际黄金交易中心的规划中，黄金中央清算系统建置是核心工程。此系统计划于今年内试运，由特区政府全资拥有的公司管理。目前香港黄金场外现货交易有明显痛点：均需买卖双方自行清算，造成不便。而中央清算系统的建立，可以提升市场效率。这系统也将深化与内地市场的互联互通。香港亦会与上海黄金交易所签署合作备忘录，公布加强黄金中央清算系统建设的计划。



当局优化黄金交易，旨在巩固作为国际金融中心的地位。但在个人层面，在看好黄金长期配置价值的同时，需要警惕短期市场风险。黄金价格已处历史高位，现货黄金今年累计上涨超过71%。市场观点对金价前景呈现分歧。有投资专家直指︰「黄金最好的阶段已经过去。」并卖掉持有的黄金。



黄金投资需遵循三大原则：忌「猜顶猜底」、忌「快进快出」、忌「配置太多」。多数建议黄金占投资组合的5-10%，作为分散工具而非主力资产。亦有专家提示，随着大量ETF资金、CTA资金及部分投机资金陆续增配黄金，短期交易存在拥挤的风险。鉴于此，在黄金牛市下，个人入市，必须量力而为。



辛正儿