Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 筑牢黄金市场基石 巩固国际金融中心 | 社论

头条社论
头条社论
辛正儿
4小時前
阅讀更多
时评 专栏
內容

　　国际金价突破历史新高，这一波黄金牛市，背后有深层驱动因素。根本原因之一，是全球货币信用重构，美元信用地位因高债务和高利息面临挑战。正在此时，特区政府明言，要强化黄金中央清算系统，相关计划于今年内开展试运，这一举措，可说适逢其时。

　　面对黄金市场的历史性机遇，香港正全方位建构黄金交易生态系统。特区政府的布局既务实又具战略眼光。在基础建设方面，机管局已完成机场贵金属储存库首阶段扩建，容量达200吨，并积极落实进一步扩容至1000吨的计划。而区域合作成为香港黄金市场发展的关键，特区政府已与深圳市地方金融管理局签署合作备忘录，共同建构深度融合的区域黄金生态圈。

　　在香港打造国际黄金交易中心的规划中，黄金中央清算系统建置是核心工程。此系统计划于今年内试运，由特区政府全资拥有的公司管理。目前香港黄金场外现货交易有明显痛点：均需买卖双方自行清算，造成不便。而中央清算系统的建立，可以提升市场效率。这系统也将深化与内地市场的互联互通。香港亦会与上海黄金交易所签署合作备忘录，公布加强黄金中央清算系统建设的计划。

　　当局优化黄金交易，旨在巩固作为国际金融中心的地位。但在个人层面，在看好黄金长期配置价值的同时，需要警惕短期市场风险。黄金价格已处历史高位，现货黄金今年累计上涨超过71%。市场观点对金价前景呈现分歧。有投资专家直指︰「黄金最好的阶段已经过去。」并卖掉持有的黄金。

　　黄金投资需遵循三大原则：忌「猜顶猜底」、忌「快进快出」、忌「配置太多」。多数建议黄金占投资组合的5-10%，作为分散工具而非主力资产。亦有专家提示，随着大量ETF资金、CTA资金及部分投机资金陆续增配黄金，短期交易存在拥挤的风险。鉴于此，在黄金牛市下，个人入市，必须量力而为。

辛正儿

最Hit
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
周焯华大女硕士毕业！「洗米嫂」与继子周柏豪赴英出席毕业礼 周梓潼拥名媛级Package
影视圈
13小時前
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家
影视圈
8小時前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
17小時前
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国 
商业创科
2026-01-17 17:47 HKT
00:16
渣打马拉松2026︱中年汉孭B跑全马惹热议 同场跑手：几唔负责任先会咁做？
突发
11小時前
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
前童星意外枉死街头终年33岁 被拖行一个街口惨死 警方公开CCTV曝光生前最后画面
影视圈
10小時前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
2026-01-16 18:19 HKT
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
深圳好去处2026｜40大深圳一日游食买玩推介！最新商场购物/超市批发中心/饮茶+火锅海鲜放题/打卡玩乐 福田/莲塘/罗湖/深圳湾地铁沿线
旅游
14小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
饮食
19小時前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
14小時前
更多文章
辛正儿 - 针对个别黑心行业 设预缴消费冷静期 | 社论
　　消委会披露一宗令人震惊个案：一位年逾七旬长者，在美容院职员推销下，累计购买价值逾30万元的疗程，未使用次数达550次。即使每两周使用一次，要逾20年才能用完，而大部分疗程有效期仅剩2年。此案例绝非孤例，它如同一面镜子，映照出香港预缴消费市场，特别是美容、健身等个别行业的监管漏洞与消费者的无助境地。令人扼腕的是，针对此乱象而设「冷静期」法例的讨论，在社会上延宕超过4分1世纪，至今仍停留在「研究」
2026-01-16 02:00 HKT
头条社论