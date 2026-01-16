辛正儿 - 针对个别黑心行业 设预缴消费冷静期 | 社论

消委会披露一宗令人震惊个案：一位年逾七旬长者，在美容院职员推销下，累计购买价值逾30万元的疗程，未使用次数达550次。即使每两周使用一次，要逾20年才能用完，而大部分疗程有效期仅剩2年。此案例绝非孤例，它如同一面镜子，映照出香港预缴消费市场，特别是美容、健身等个别行业的监管漏洞与消费者的无助境地。令人扼腕的是，针对此乱象而设「冷静期」法例的讨论，在社会上延宕超过4分1世纪，至今仍停留在「研究」阶段。



立法之议未能实现，源于监管决心与商业利益的长期拉锯。自1998年首次因预付费纠纷衍生讨论立法以来，相关努力屡屡受挫：2012年修例时冷静期条款被剔除，2019年针对美容健身业的咨询因业界逾9成反对而搁浅。反对理由无非是增加经营成本、恐被消费者滥用等。而当局常以「维护营商环境」、「谨慎规管」为由，在「小政府、大市场」的理念下踌躇不前。然而，这种过度审慎的平衡，代价是无数如前述的消费者，尤其是长者等弱势群体，持续曝露在高风险销售手法下，让「合约自由」沦为不良商号捆绑、榨取消费者的工具。



全面立法障碍重重，我们呼吁采取更务实、渐进的路径。当局应先针对美容、健身等投诉重灾区，率先推动制订行业性的强制性冷静期守则。此守则可由政府牵头，联同消委会、业界代表及法律专家共同拟定，明确冷静期时长、适用范围、退款机制等核心要求，并以行政手段促使主要行业协会采纳及监督会员执行，让业界先「自律」，既减少业界对立法的本能抗拒，视为改善行业形象、重建消费者信心的契机。



若守则推出一段时间后仍不见改善，证明市场自律失效，当局再将针对该特定行业的冷静期立法正式提上议事日程，便是顺理成章、有据可依。从制订针对性的行业守则起步，以坚定的步伐迈向立法保障，是时候打破长达20余年的僵局，为香港的消费者权益保护写下切实进步的一页。



辛正儿