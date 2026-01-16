邵家辉 - 妥善安置灾民 早获安居之所 | 家辉讲场

宏福苑火灾令全港市民深感伤痛，各界纷纷向受灾居民伸出援手。经过政府一个多月来努力紧急支援和初步安置后，当前工作已转入灾民长远居住安排与制度改革的阶段。如何妥善解决以上两方面问题，是既逼切又复杂的挑战。



为此政府透过「一户一社工」，以问卷形式主动了解业主居民对长远安置的看法，力求兼顾情、理、法，体现出以民为本的施政理念，值得肯定。



上周一间本地家具品牌向受灾家庭捐赠100套梳化，我参与协助运送及安装工作。过程中，我也有机会与两户长者居民深入交谈。他们不约而同表示原址重建需时9至10年，对他们而言实在太漫长，宁愿迁往他处居住，故他们最关切的是要尽快有一个长远居所，相信不少灾民都有同感。



从财政资源看，宏福苑援助基金至今收到43亿元捐款，减去已用作紧急支援13亿元后，余额约30亿元。粗略以2000户计算，平均每户约得150万元。即使计入据报约20亿元屋苑保险赔偿，平均每户亦只得约250万元。当然，实际金额按各单位面积等因素计算，惟以现时楼价水平，恐怕未足够让受灾家庭购置与原来相若的单位。



有建议透过强拍将宏福苑土地出售发展，以拓阔安置资金来源。但宏福苑楼龄未满50年，至少取得9成业主同意才达申请强拍门槛，难度甚高，更不要说可能有业主提出法律挑战。再者，听说发展商普遍认为原址重建成本高、时间长，业权收购又或出现折让，对此类项目兴趣不大。因此，原址重建或强拍发展在实际操作上都难以实行。



综合各样考虑，较为实际可行选项集中在政府提供现金补贴给灾民另置居所与「楼换楼」这两个方向。希望当局尽早确定选项细节，尽量让受灾家庭「有得拣」，按自身情况作合适选择，早日重拾正常生活。



全国政协委员

自由党主席

立法会议员（批发及零售界）

邵家辉