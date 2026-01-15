Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正儿 - 美国图吞并格陵兰 霸权赤裸裸的扩张 | 社论

辛正儿
4小時前
　　美国总统特朗普以「美国优先」为旗号，公然展露其帝国主义野心，其最新目标直指北极岛屿格陵兰，一个属于丹麦领土的战略要地。根据最新报道，特朗普的北极事务专员对美媒透露，并吞计划已进入「加速期」，料数周内有重大进展。副总统万斯亲自主持与丹麦及格陵兰官员的会晤，这不仅是外交辞令的升级，更是赤裸裸的霸权侵略。

　　据报，特朗普不惜动用购买、补偿金甚至军事威胁等手段，企图掌控这片富含矿产和能源的土地。这一举动，让世人看清「美国优先」本质上就是「霸权侵略」，是19世纪门罗主义的粗暴扩大版。回溯历史，门罗主义原本宣称美国要保护美洲免受欧洲干涉，实则是华盛顿强力控制南美洲后院的工具。从干涉拉美政局到扶持独裁者，美国早已熟练于以经济和军事手段掠夺资源。如今，特朗普将这一逻辑推向极致，从南半球后院扩张到北极圈，目的就是巩固美国的霸权。

　　欧盟防务委员库比柳斯警告，若美军强行接管，将引发北约史上最严重危机，甚至导致盟约终结。北约第五条规定，对一国攻击即对全体攻击，但未明确处理成员国互攻情形。若局势恶化，丹麦与美国开战的可能性虽低，却足以撕裂西方联盟。想像一下：美国为一己私利，威胁盟友领土，北约如何回应？这不仅损害美国与欧洲关系，更动摇全球军事格局。

　　美国急于夺取格陵兰的深层原因，源于北极冰雪融化带来的战略焦虑。随着气候变化，北极航道日益通行，美国担忧来自北面的军事威胁，特朗普政府以此为由，先发制人，试图透过控制格陵兰强化北极防线。但这种布局，无异于火上浇油，必然引发其他大国的战略回应。中国和俄罗斯早已在北极投资基础设施和军事存在，美国的侵略性动作，将促使它们加速反制，形成新一轮军备竞赛。北极不仅是资源宝库，更是全球气候和军事平衡的关键点。美国的「自保」逻辑，实则是零和游戏，忽略了国际合作的重要性。这不仅加剧地缘紧张，还会为全球带来难以预料的风险。

辛正儿

