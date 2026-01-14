陶杰 - 一盘烂帐 | 油尖多士

明尼苏达州移民局当街枪杀白人妇女激发民愤，探员开枪时的手机片段曝光，可清晰听到探员用粗口辱骂死者。



特朗普政府称死者是极端左翼的「恐怖分子」，但开枪杀人的探员罗斯被爆出丑闻，曾因性侵犯16岁的继女而留有案底，亦曾在追捕非法移民的行动中被车辆拖行而受伤，或因此留下心理阴影，导致他面对古德时有过激反应，酿成命案。



明尼苏达州政府与特朗普联邦政府势力水火不容，市长和州议员都怒斥移民局滚蛋。一宗惨案，再度掀开美国管治的溃烂，明尼苏达州本身就是一盘烂帐。



特朗普调遣2000名移民局探员，进驻明尼苏达州调查索马里移民诈骗案，不但有假托儿所，还有许多空置的「学习中心」、「未来领袖培训班」等，每个机构至少可获数百万美元拨款，但当地一座4000居民的小镇莱克星顿，却无力承担1000万美元建设水厂。



调查诈骗案同时，美国农业部（USDA）亦宣布，暂停对明尼苏达州的联邦拨款1.3亿美元。真正造成大规模欺诈案和浪费的，是政府滥发福利，监察无能，明尼苏达州的政客为权力和选票，甘愿助长索马里裔族群的聚集和壮大，甚至选出奥马尔之类的议员，敌视美国本土利益。



明尼苏达州北部与加拿大接壤，冬季尤其寒冷，是荷李活鬼才导演高安兄弟的故乡，其成名作《雪花高离奇命案》之中，首府明尼阿波利斯是一座冰冷而绝望的城市。近年明尼苏达州大量引入索马里移民，是否也像加州引入墨西哥和南美移民般，专门承担低下工种，为美国人节省雇佣和生活成本？还是以大爱福利为名，专门从政府拨款渔利？



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰