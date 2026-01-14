辛正儿 - 火灾教训未吸取 商厦隐患要消除 | 社论

近日，消防处在针对高火警风险商厦的巡查中，单月发出逾300张「消除火警危险通知书」，揭发走火通道被杂物阻塞、防火门损毁或长期敞开等乱象。此情此景，令人扼腕。犹记得大埔宏福苑大火与多年前的嘉利大厦火灾，皆因消防隐患酿成严重人命伤亡，血泪教训历历在目。然而，消防巡查结果显示，部分商厦管理层与租户仍心存侥幸，视防火规例如无物，显然未从悲剧中吸取足够教训。社会必须正视，商厦防火安全已到了不容再拖、必须严肃整顿的关键时刻。



嘉利大厦与宏福苑的火灾，皆曝露了走火通道不畅、防火设施疑失效等致命问题，代价是宝贵生命。如今，巡查却仍见「故态复萌」，食肆以货物堵塞通道、租户贪方便令防火门形同虚设。这不仅是疏忽，更是对公共安全的漠视。归根究柢，部分业主和经营者抱持「意外不会发生在我处」的投机心态，将营运便利凌驾于人命安全之上。若这种心态不彻底扭转，再惨痛的灾难也难成前车之鉴。



我们完全支持消防处采取便衣巡查、突击检查等策略，以杜绝「通风报信」式的应付检查。数据显示，仅约三分一通知书获即时遵办，其余需「酌情处理」，反映执法纵有行动，但违规者往往缺乏即时整改压力。因此，处方应更积极、频繁地发出「消除火警危险通知书」，并对屡犯者严厉检控，提高罚则。正如「寓禁于征」之效，惟有让违规经营者感受到切肤之痛－－如罚款、停业整顿甚至刑事追究－－才能驱使其真正重视防火投入，将安全措施内化为日常营运的一部分。



现行防火宣传多聚焦家居消防，但对商厦这类人员密集、结构复杂的场所，教育力度明显不足。正如有区议员所指出，不少租户根本不清楚走火通道位置或防火门作用。因此，政府与防火委员会须联手，针对商界业主、管理公司及员工，开展强制性防火培训与实战演习。



综上所述，商厦防火漏洞已成都市安全的一颗不定时炸弹。从历史灾难到今日违规，教训已足够沉痛。我们敦促当局持续强化刚性执法，不留情面；业界务必抛弃侥幸心理，主动整改；政府则应将商厦防火教育提升至战略高度。只有执法、教育与公众监督三管齐下，方能避免悲剧重演，真正守护市民性命财产于无形。



辛正儿