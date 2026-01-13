Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陶杰 - 移民局的枪声 | 油尖多士

陶杰
4小時前
时评 专栏
　　美国明尼苏达州爆发示威，迅速蔓延至几十个城市，起因是一名37岁的白人妇女遭移民局探员击毙，再度踩中美国最大的政治雷区：非法移民之争。

　　美国的移民与海关执法局，简称ICE，为本届特朗普政府尤其看重的部门，获大幅增拨资源，高薪聘请执法探员，其中许多是退伍军人。ICE为求绩效表现，自去年特朗普上台以来，已经多次高调行动，包括突击韩国现代汽车位于佐治亚州的总部，将400多名韩国技术员工锁上手铐脚镣，完全不顾韩国的盟国关系，以及美国需要韩国企业投资之现实，可见新任ICE部门的管理风气。

　　ICE是联邦政府部门，不断在各州发起突击非法移民的行动，其实是特朗普的联邦政府向州政府权力的侵夺，自不免引起强烈反弹。明尼苏达州一向是左翼政治的大本营，是反对特朗普的先锋，2020年明尼苏达州黑人佛罗伊德被警察暴力执法，当场勒毙，掀起席卷全美国的政治浪潮BLM，警民关系成为极其敏感的议题。

　　祸不单行，这次被击毙的白人妇女古德（Renee Good），是一名育有3个儿女的母亲，如今则是同性恋，大学修读文学。据报死者当时开车送儿女上学，当街被移民局拦截检查，显然双方沟通不良，死者随即启动汽车，ICE探员认为她蓄意伤害，于是连发3枪。

　　这名妇女的教育背景、性取向，包括明尼苏达州本身的主流政治风气，都与特朗普代表的政治立场相反背景，亦即俗称的「白左」，极有可能也是ICE探员所厌恶的类型。在探员拔枪前到底发生了甚么，有无言语挑衅，死者是否蓄意开车撞人，真相已无法得知，但双方因政治立场而互相仇恨，民意撕裂，到了置诸死地而后快的地步，则毋庸置疑。

